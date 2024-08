Jujtusu Kaisen: il manga si concluderà ufficialmente il 30 settembre

Tutti i fan di Jujtusu Kaisen farebbero meglio a prepararsi a uno degli annunci più inaspettati di sempre. Il manga shonen d’azione scritto e disegnato da Gege Akutami, infatti, si concluderà ufficialmente il 30 settembre di quest’anno. Possiamo specificare anche che attualmente sono solo 5 i capitoli che separano Jujutsu Kaisen dalla conclusione definitiva dell’avventura da stregone di Yuji Itadori. Jujutsu Kaisen ha fatto il suo debutto ufficiale sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha dal 5 marzo 2018 e da quando è iniziata la serializzazione, tutti i capitoli vengono raccolti e pubblicati in volumi tankōbon dal 2018. L’edizione italiana del manga è pubblicata da Planet Manga ottobre 2019.

Gli ultimi eventi del manga hanno dimostrato ancora una volta quanto possa essere imprevedibile Gege Akutami. Il mangaka infatti non si è mai fatto troppi scrupoli a sacrificare alcuni pezzi importanti e di spicco in termini di personaggi, per lo sviluppo della trama, dello sviluppo del protagonista e anche per dare vita a colpi di scena memorabili. Già a partire dall’arco dell’Incidente di Shibuya, i fan hanno potuto assistere a uno degli sviluppi più frenetici di sempre. Lo stregone più potente di sempre, che avrebbe dovuto tenere tutto in ordine, finisce prigioniero della trappola del finto Geto, gettando Shibuya nel caos.

In questo arco Kento Nanami e Nobara perdono la vita facendo capire a Yuji quanto fosse debole, provocando in lui una sofferenza e una rabbia inimmaginabili. Ma il colpo di scena più tremendo che ha scosso l’intero fandom di Jujutsu Kaisen è stato l’esito dello scontro tra Sukuna e Gojo durante l’arco del Shinjuku Showdown. Lo stregone più forte del mondo affronta la maledizione più potente mai esistita, e finisce non solo per essere sconfitto ma anche per perdere la vita.

Questo ha poi portato a una serie di eventi che riconducono ai capitoli più recenti. Dopo una pausa di quasi due mesi, Akutami è tornato a lavoro e ha rivelato finalmente l’estensione del dominio di Yuji Itadoro, combattendo contro la maledizione che ha ospitato per diverso tempo dentro di sé. Ora è questione di tempo prima di scoprire come terminerà ufficialmente Jujutsu Kaisen.