Gege Akutami, l’autore di Jujutsu Kaisen ha recentemente condiviso alcuni dettagli sul suo impegnativo programma di lavoro, svelando quanto questo abbia influito sullo sviluppo dei personaggi della serie, in particolare Satoru Gojo, una delle figure più amate dai fan. Scrivere un manga di successo come Jujutsu Kaisen richiede un livello di dedizione straordinario, che spesso si traduce in lunghe ore di lavoro e un ritmo serrato, lasciando poco spazio al riposo e alla riflessione.

Akutami ha rivelato che il suo programma è costantemente pieno di scadenze da rispettare, un ritmo che non permette molte pause. Nonostante queste difficoltà, l’autore ha continuato a sviluppare personaggi complessi e affascinanti come Gojo, che è rapidamente diventato uno dei pilastri della serie grazie alla sua personalità carismatica e al suo straordinario potere. Secondo Akutami, la complessità di Gojo è il risultato di un attento lavoro di scrittura, reso possibile solo grazie alla sua dedizione continua e alla capacità di mantenere alta la qualità del manga nonostante le pressioni.

Il successo di Gojo è un riflesso diretto dell’impegno di Akutami, che ha saputo equilibrare abilmente la costruzione della trama e lo sviluppo dei personaggi, creando un mondo narrativo ricco e coinvolgente. Tuttavia, l’autore non nasconde le difficoltà che derivano dal mantenere un livello così alto di produttività. L’industria del manga, nota per i suoi ritmi frenetici, impone agli autori di lavorare senza sosta, un sacrificio che spesso passa inosservato ai lettori ma che è cruciale per il successo di serie come Jujutsu Kaisen.

In definitiva, il percorso di Akutami mette in luce le sfide e le pressioni che gli autori di manga affrontano quotidianamente, mostrando quanto sia fondamentale il loro impegno per la creazione di personaggi indimenticabili come Satoru Gojo. Nonostante le difficoltà, il risultato finale è una serie che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Fonte Comic Book