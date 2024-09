One Piece: come potrebbe apparire Joe Manganiello nei panni di Crocodile?

Il team del live-action di One Piece aumenta di giorno in giorno. Dalla troupe al cast, Netflix sta reclutando in grande stile per la seconda stagione di One Piece ora che la serie ha ripreso la produzione. Con Rufy a capo della ciurma di Cappello di Paglia, tutti gli occhi sono puntati sulla seconda stagione, con Netflix che darà vita ad alcuni grandi personaggi. E recentemente abbiamo riportato che Joe Manganiello sarà l’attore che interpreterà Crocodile. E grazie ad alcune fan art, possiamo vedere come potrebbe apparire Manganiello nei panni del personaggio.

L’aggiornamento arriva dall’insider K164 su X, che mostra un montaggio di qualità che da’ vita a Manganiello in One Piece. Questa fan-art dà una visione chiara di come potrebbe apparire la star di True Blood quando si scontrerà con la ciurma di Cappello di Paglia. Dotato di una protesi a uncino, non pare ci sia differenza tra il Crodile del manga e quello della vita reale.

Chiaramente, la star di Hollywood si adatta all’aspetto di Crocodile, e vedremo il cattivo dispiegarsi molto lentamente nella seconda stagione di One Piece. Dopotutto, la nuova stagione inizierà a Loguetown, quindi la ciurma di Cappello di Paglia incontrerà prima Manganiello come Mr. 0. Si tratta del nome in codice che utilizza in qualità di leader della Baroque Works, un misterioso sindacato del crimine che controlla Alabasta. Il gruppo è determinato a rovesciare il regno del deserto con Mr. 0 al timone.

Crocodile è un importante antagonista in One Piece, e il suo spessore nella serie va ben oltre rispetto a quanto visto per Arlong. Che sia un signore della guerra del mare o il leader della Baroque Works, Crocodile è un personaggio chiave. Ancora oggi, Crocodile rimane una minaccia per la ciurma di Cappello di Paglia.

Manganiello ha recentemente comunicato a tutti i fan che si recherà sul set per iniziare le riprese. Nel frattempo, molte star hanno già raggiunto Città del Capo, in Sudafrica, per girare. Non solo il cast principale della prima stagione del live-action, ma ci sono nuovi arrivati come Lera Above che interpreterà Nico Robin (o meglio Miss All Sunday).

Fonte – Comicbook