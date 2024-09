Ranma 1/2: un nuovo trailer del remake conferma il ritorno di un personaggio

Ranma 1/2 tornerà sul piccolo schermo con un nuovissimo remake anime il mese prossimo. Farà quindi parte della stagione autunnale del 2024, e i fan potranno scoprire nuovi dettagli tramite un nuovo trailer sul remake prima della sua première. Mentre Shogakukan continua a celebrare il 100° anniversario, i fan hanno potuto vedere alcuni dei più grandi franchise dell’editore giapponese tornare in qualche forma diversa. Rumiko Takahashi è probabilmente la mangaka più famosa di Shogakukan e le sue serie manga come Urusei Yatsura sono tornate con remake anime per celebrare questo traguardo.

Un’altra delle opere leggendarie di Takahashi, Ranma 1/2, tornerà con un nuovo anime ad ottobre 2024. Questo nuovo remake riporterà in vita i personaggi classici dell’adattamento originale in un modo completamente nuovo. E adesso i fan potranno scoprire tramite il nuovo trailer sopra riportato, che torneranno a mostrarsi altri personaggi, incluso l’attesissimo primo sguardo a Shampoo.

Il grande remake anime di Ranma 1/2 debutterà il 5 ottobre e sarà trasmesso in streaming esclusivamente su Netflix. Il remake vedrà molti dei doppiatori del primo adattamento anime tornare ai rispettivi ruoli. E questo nuovo trailer in particolare mostra il ritorno dei doppiatori e dei loro rispettivi personaggi che riportiamo di seguito:

Rei Sakuma nei panni di Shampoo

Tomokazu Sugita che doppierà Tatewaki Kuno

Ayane Sakura sarà Kodachi Kuno

Toshiyuki Morikawa che doppierà Tofu Ono

Mamoru Miyano nei panni di Mikado Sanzenin

Aoi Yuki sarà Azusa Shiratori

Saranno affiancati dal ritorno di Kappei Yamaguchi, Megumi Hayashibara, Noriko Hidaka che doppieranno rispettivamente ruolo di Ranma Saotome, Ranma femmina e Akane Tendo.

Konosuke Uda dirigerà il nuovo anime per MAPPA con Kimiko Ueno che si occuperà delle sceneggiature, Hiromi Taniguchi che disegnerà i personaggi e Kaoru Wada che comporrà la musica. La sigla di apertura si intitola “Iinazukekkyun” ed è interpretata da ano, mentre la sigla di chiusura dell’anime si intitola “Anta Nante” ed è interpretata da Riria. Al momento della presente pubblicazione, non è possibile specificare il numero di episodi del remake.

Ranma 1/2 ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nel 1987 e la serializzazione è durata per diversi anni. La serie ha come protagonista Ranma Saotome, che si allena nelle arti marziali fin da bambino. Gli è stato promesso di sposare l’amica d’infanzia, Akane Tendo, destinata a ereditare i doveri nel vicino Tendo Dojo. Ma le cose prendono una piega diversa quando un incidente fa cadere Ranma nelle acque della misteriosa Junsekyo, una sorgente maledetta in Cina che fa cambiare il sesso a coloro che ci cadono.

Fonte – Comicbook