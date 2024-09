Naruto: Ultimate Ninja Storm sarà disponibile su smartphone

I fan di Naruto hanno avuto modo di cimentarsi in molti capitoli videoludici del franchise nel corso degli anni. Molti sanno infatti che la serie più famosa e amata è Ultimate Ninja, uscita su PS2 e subito dopo la serie Ultimate Ninja Storm giocabile su PS3 e PS4. Tutto è iniziato però con il primo videogioco rilasciato su PS3 nel 2018. Questo ha portato ad altri tre giochi Ultimate Ninja Storm, ma i fan non ne hanno ricevuto un altro dal 2016, quando è stato rilasciato Ultimate Ninja Storm 4. Tuttavia adesso è in arrivo una grandissima novità per tutti i fan in quanto il primo Naruto: Ultimate Ninja Storm tornerà giocabile in un modo totalmente inedito quasi 16 anni dopo.

Il classico gioco di Naruto sarà rilasciato questo mese, e l’annuncio arriva da Bandai Namco. Il gioco è stato portato sulle piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2017 con una versione per Nintendo Switch nel 2018. E adesso si scopre che il 25 settembre sarà disponibile sui dispositivi mobili.

LEGGI ANCHE:



Cable e Alfiere anticipano gli eventi del prossimo anno in Timeslide

“Un gioco di Naruto pieno di azione competitiva in 3D! Naruto: Ultimate Ninja Storm arriva finalmente sugli smartphone!“, si legge in una panoramica del gioco dalla sua nuova pagina iOS. “Vivi le storie e le battaglie dell’infanzia di Naruto attraverso una grafica meravigliosa!”

Questo gioco di Naruto per giocatore singolo consiste in una modalità basata sulla storia giocabile attraverso diverse missioni e battaglie legate a momenti che i fan conoscono abbastanza bene. Avrà anche una “modalità battaglia libera” che include 25 personaggi diversi.

Dato che sono passati più di 15 anni dall’uscita del primo Naruto: Ultimate Ninja Storm, ha senso che il gioco riceva anche alcune ottimizzazioni per allinearlo ad altri giochi attuali. Ora ha una funzione di salvataggio automatico e ha anche nuove impostazioni di controllo in modo che i giocatori possano scegliere tra controlli casuali o manuali.

Trattandosi di un gioco per smartphone, ci sarà una serie di controlli touch. Un’immagine condivisa tramite il sito del gioco mostra infatti un esempio di come appariranno i controlli. Vale anche la pena sottolineare che, poiché si tratta di un gioco per giocatore singolo, è possibile metterlo in pausa. Quindi i videogiocatori avranno tutte le comodità per abituarsi alle meccaniche di gioco.

Bandai Namco ha affermato che il gioco è “ora disponibile”, ma in realtà il rilascio è previsto su dispositivi iOS e Android il 24 settembre. Un altro avvertimento da considerare è che questo gioco di Naruto non sarà gratuito sulle piattaforme mobili.

Fonte – Comicbook