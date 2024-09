Torna Metamorpho nella nuova serie di Al Ewing e Steve Lieber

Lo scrittore Al Ewing continua a farsi spazio alla DC con una nuova serie regolare di Metamorpho, che riporta il cosiddetto Uomo Elementale reso immortale dalla compianta Ramona Fradon sotto i riflettori per un fumetto che vuole richiamare l’epoca classica dei supereroi dell’Universo DC.

Ewing sarà affiancato dall’artista Steve Lieber e dal colorista Lee Loughridge per Metamorpho: The Element Man, questa testata che si concentrerà su storie complete in stile Silver Age, che riporteranno in auge i giorni strani e strampalati delle avventure classiche di Metamorpho.

Al Ewing on Metamorpho: The Element Man

“This is 100% fun comics, delivered with total confidence, visceral joy and absolutely no winking to the camera,” said Ewing about the new series. “It’s a love letter to Bob Haney, Ramona Fradon and the spirit of superheroes at their… https://t.co/AomGlWQ97q pic.twitter.com/e0fFxqu9T7

— DCU Updates (@dcuworld) September 20, 2024