Marvel vs Capcom: la raccolta dei videogame e lo specialissimo fumetto da collezione

La storica serie di videogame che include X-Men: Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super-Heroes vs Street Fighter, Marvel vs Capcom e Marvel vs Capcom 2, è tornata a disposizione con una collezione digitale (che include anche il gioco a scorrimento The Punisher) dal 12 settembre ed uscirà anche su supporto fisico il prossimo 22 novembre.

Per celebrare l’evento la Marvel Comics fa uscire in questo mese negli USA le illustrazioni originali dell’artista Bengus per i personaggi di Marvel e Capcom in una nuova linea di copertine variant a dicembre.

🕹️ CAPTAIN AMERICA #16

🕹️ FANTASTIC FOUR #27 pic.twitter.com/Y9Y8IDCUbW — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 9, 2024

La serie di videogame che ha ridefinito il genere ha intrattenuto i fan per oltre 25 anni. Conosciuta per le sue meccaniche di gioco innovative e le musiche memorabili, l’epico crossover tra Marvel e Capcom è ricordato anche per l’iconico stile artistico del disegnatore Bengus. Ora, le intramontabili rappresentazioni di Bengus dei personaggi Marvel abbelliscono gli attuali titoli a fumetti di cui sono protagonisti o in cui sono presenti.

🕹️ IRON MAN #3 Don’t miss these depictions of Marvel characters as they grace the current comic book titles they’re featured in: https://t.co/599HG3mofG And play MARVEL VS. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, coming digitally September 12 and physically November 22. pic.twitter.com/5PDYwKr1O5 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) September 9, 2024

Ma le iniziative crossover non finiscono qui: quando l’edizione fisica di Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics uscirà a novembre, i fan avranno una sorpresa. Capcom ha infatti annunciato al PAX West 2024 che la confezione sarà accompagnata da un nuovissimo fumetto creato da Marvel, la cui copertina di Todd Nauck è stata rivelata per la prima volta in occasione della fiera.

“Abbiamo lavorato con Marvel per un nuovissimo fumetto di 32 pagine in cui l’universo Marvel e Capcom si scontrano. È stato un onore mettere insieme questo fumetto”.

È stato rivelato che il fumetto sarà disponibile solo come acquisto speciale al day-one per l’edizione fisica.

Questo è il terzo fumetto in assoluto con i personaggi di Marvel e Capcom, dopo un minicomic estremamente raro pubblicato nel 2011 come parte di Ultimate Marvel VS Capcom 3, e un fumetto completo con Marvel vs Capcom Infinite del 2017.