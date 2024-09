Durante la Geeked Week di Netflix, uno degli annunci più attesi è stato finalmente confermato: Magic: The Gathering, la serie basata sull’iconico gioco di carte collezionabili di Hasbro e Wizards of the Coast, si avvicina sempre di più al suo debutto. Dopo un lungo periodo di silenzio e varie complicazioni nella produzione, Netflix ha mostrato un primo teaser dell’attesa serie, smentendo le voci di cancellazione che circolavano da tempo.

Un Primo Sguardo al Cast

L’immagine teaser rilasciata non offre molti dettagli, ma dà un’idea su chi saranno i protagonisti della serie. Quando il progetto fu annunciato per la prima volta nel 2019, Chandra Nalaar e Jace Beleren erano stati indicati come i personaggi principali. Tuttavia, in una delle nuove foto possiamo vedere Chandra affiancata da Ajani Goldmane, suggerendo un possibile cambiamento nella narrazione. Jace potrebbe ancora apparire, ma potrebbe non essere più al centro della trama come inizialmente previsto.

Una Produzione Turbolenta

L’annuncio originale del progetto risale a giugno 2019, quando i fratelli Russo, celebri per il loro lavoro con il Marvel Cinematic Universe, erano a bordo come produttori esecutivi. In seguito, la serie ha subito diversi cambiamenti, tra cui l’abbandono dei Russo nel 2021. Nonostante ciò, Netflix e Wizards of the Coast hanno continuato a lavorare sul progetto, esprimendo gratitudine verso i Russo per il loro contributo iniziale che ha aiutato a definire la visione della serie.

A quel punto, Jeff Kline, noto per il suo lavoro su Transformers: Prime, ha assunto la direzione creativa del progetto. Kline ha sottolineato come la ricchezza della mitologia di Magic: The Gathering offra infinite possibilità narrative, ma che “scegliere e selezionare” gli elementi giusti fosse una delle sfide principali.

Successivamente, Brandon Routh, che era stato annunciato nel ruolo di Gideon Jura, dichiarò che la serie era stata cancellata, alimentando la preoccupazione dei fan. Tuttavia, con il recente teaser rilasciato da Netflix, è chiaro che la serie è ancora in lavorazione, e le speculazioni sulla sua cancellazione sono ora definitivamente smentite.

Adesso sappiamo che Terry Matalas, noto per il suo lavoro su Star Trek: Picard, è stato incaricato di guidare la produzione di Magic: The Gathering. Sebbene la trama rimanga ancora avvolta nel mistero, la conferma che la serie è viva e vegeta ha riacceso l’entusiasmo dei fan. Non è chiaro se la versione attuale seguirà l’idea originale dei Russo Brothers di esplorare i Planeswalker, ma con Netflix e Hasbro al timone, i fan possono aspettarsi aggiornamenti a breve.

Considerando l’importanza che Magic: The Gathering ha avuto per milioni di giocatori in tutto il mondo, le aspettative per questa serie sono alte. Ora non resta che attendere ulteriori dettagli su questa ambiziosa produzione, che potrebbe finalmente portare il vasto universo di Magic sul piccolo schermo.

Fonte Comic Book