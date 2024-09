One Piece: come apparirà Lera Abova nel ruolo di Nico Robin?

One Piece ha debuttato con il manga nel 1997 e da allora è diventato un icona a livello mondiale. Il successo delle vicende di Rufy è alimentato dalla serie anime, da tantissimi film e dal recente adattamento live-action di successo. La ciurma di Cappello di Paglia ha superato ogni genere di sfida e non ha intenzione di fermarsi. Basti pensare infatti che al momento è in fase di produzione la seconda stagione anime del live-action di One Piece. Il team di Netflix sta lavorando all’atteso ritorno della serie e di recente abbiamo appreso che Lera Abova interpreterà Nico Robin. Quindi, tutti i fan si chiedono come apparirà nel live-action questa attrice nei panni di Robin.

A dare un’idea all’aspetto di Abova nei panni di Nico Robin ci ha pensato come sempre il fandom di One Piece. Tramite qualche fotomontaggio ha immaginato come potrebbe apparire Abova. E come si può vedere di seguito, l’insider Soul_StormOP ha condiviso una versione di Nico Robin di Abova fan-made e il risultato è a dir poco impressionante.

Chi è Lera Abova? Per chi non conoscesse Abova, l’attrice è nata nel 1992 ed è nata in Siberia. L’attrice russa ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella dopo essersi trasferita in Germania all’età di 13 anni. Secondo interviste precedenti, Abova ha avuto difficoltà ad ambientarsi alla vita in Germania, ma si è adattata dopo aver imparato la lingua locale. Nel 2016 Abova ha iniziato a fare la modella e da questo lavoro è arrivata alla recitazione.

Nel 2019, ha recitato in Anna di Luc Besson al fianco di Sasha Luss. Da allora ha recitato in Pitch Perfect: Bumper in Berlin, una serie TV spin-off legata ai film di successo.

Con tutti gli occhi puntati su Abova, il fandom di One Piece è ansioso di vedere come l’attrice russa interpreterà Nico Robin. Il personaggio è tra i più amati e iconici della serie ed è pronta a debuttare su Netflix molto presto. Dopotutto, Oda ha confermato che la seconda stagione adatterà gli eventi di Loguetown e proseguirà con l’arco di Drum Island, fermandosi appena prima della saga di Alabasta.

