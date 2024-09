Blue Exorcist: svelato il nuovo trailer della quarta stagione

Blue Exorcist è prossimo al ritorno sul piccolo schermo con una nuovissima stagione. La serie soprannaturale ha fatto il suo debutto in TV nel 2011 e i fratelli Okumura hanno mantenuto una presa salda sui fan. Dopo una lunga pausa, l’anime è tornato con la terza stagione a marzo 2024 e ora Studio VOLN è pronto a lanciare la quarta stagione. Aniplex ha infatti recentemente rilasciato un nuovo trailer che esalta la nuova stagione e mostra i protagonista in azione e alcune novità.

L’aggiornamento arriva dall’Aniplex Online Festival, evento che ha rivelato gli aggiornamenti sui titoli principali del distributore. Da Solo Leveling a Sword Art Online, Aniplex ha incluso tutto, come anche Blue Exorcist. Come si può vedere in cima al presente articolo, è disponibile un nuovo trailer di Blue Exorcist: Beyond the Snow.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Planet Manga del 19 settembre 2024

Per coloro che sono curiosi di questa nuova stagione di Blue Exorcist, fa parte della saga Blue Night Investigation del manga. La storia inizia con il capitolo 92, quando Yukio e Rin si trovano ad affrontare una nuova sfida. Nel tentativo di far rivivere Satana, il mondo dei demoni è determinato a fondersi con l’umanità e più persone che mai vedono mostri nella vita reale. Con i demoni che strisciano in tutto il Giappone, Yukio si ritrova intrappolato in una battaglia con un gruppo di demoni congelati. I fratelli Okumura sono ritrovano difronte a una nuova minaccia e spetta alla True Cross Academy affrontare la crescente minaccia.

Tutta la serie anime di Blue Exorcist è recuperabile su Crunchyroll. La storia inizia con la prima stagione, quando Blue Exorcist svela la complessa storia dietro Rin e Yukio. Razziati da un esorcista, i fratelli gemelli vivono una vita abbastanza semplice finché il loro padre non viene ucciso da un demone. È lì che Rin scopre di essere il figlio di Satana, e ottiene rapidamente accesso a una serie di poteri demoniaci che gli mettono un bersaglio sulla schiena.

Per quanto riguarda Yukio, il ragazzo non è stato all’oscuro di Rin e della sua stirpe. Anche se nelle sue vene non scorre il sangue demoniaco, ha accesso a poteri spirituali. Con i due fratelli catapultati nel mondo soprannaturale, gli inferi complottano per resuscitare Satana. E Rin è una parte fondamentale di quel piano, ma non è disposto ad aiutare il signore supremo.

La quarta stagione di Blue Exorcist tornerà il 5 ottobre in Giappone e gli episodi saranno trasmessi in streaming su Crunchyroll.

Fonte – Comicbook