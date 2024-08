Blue Exorcist: data di uscita ufficiale è novità del prossimo arco

Blue Exorcist si sta preparando a tornare sul piccolo schermo con un nuovo arco narrativo. All’inizio di quest’anno, il fandom ha visto la serie soprannaturale nata dalla mente del mangaka Kazue Kato, tornare con l’anime dopo il debutto risalente al 2017. Ora, la quarta stagione è all’orizzonte e finalmente arrivano alcune novità su Blue Exorcist: Beyond the Snow con un nuovo trailer che rivela la data di uscita.

Quindi tutti i fan faranno bene a segnarsi che la saga Beyond the Snow sarà disponibile questo ottobre e Blue Exorcist ha confermato che la sua quinta stagione sarà disponibile a gennaio.

Come potete vedere sopra, questa settimana il team di Studio VOLN ha rilasciato un nuovo teaser per Blue Exorcist. La clip anticipa cosa riserva la quarta stagione dell’anime e mette anche in risalto l’artista Yobahi. È stato scelto per eseguire la sigla finale di Blue Exorcist: Beyond the Snow e sarà intitolata “Icicle”.

Per chi quanto riguarda Blue Exorcist, la serie ha tenuto i fan in attesa con la serie televisiva per diverso tempo. Il manga, iniziato nel 2009, ha dato il via a un adattamento anime di A-1 Pictures nel 2011 che è diventato un successo rapido. Un film è arrivato successivamente nel 2012, ma purtroppo l’anime non è tornato fino al debutto della seconda stagione nel 2017. Ora, la serie TV è tornata in gioco e i fan sperano che Blue Exorcist possa essere adattato fino alla fine. Non a caso Kato ha anticipato che il finale del manga sarebbe arrivato nel prossimo futuro.

Gli eventi ruotano attorno a Rin Okumura, abbandonato dal padre e cresciuto da Padre Fujimoto, un famoso esorcista. Un giorno, una discussione fatale con Padre Fujimoto costringe Rin ad affrontare una terribile verità: il sangue del signore dei demoni Satana scorre nelle sue vene. Rin giura di sconfiggere Satana, ma per farlo deve entrare nella misteriosa Accademia della Vera Croce e diventare lui stesso un esorcista. Rin riuscirà a combattere i demoni e a mantenere segreta la sua stirpe infernale? Non sarà facile, soprattutto quando sguainare la spada di suo padre libererà il potere demoniaco dentro di lui!”

Fonte – Comicbook