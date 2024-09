Naruto: Masashi Kishimoto realizza un’illustrazione speciale

Naruto ha conquistato i fan da ogni parte del mondo raccontando la storia di un giovane ninja con il sogno di diventare Hokage e di farsi accettare dal Villaggio della Foglia. E una volta raggiunto questo suo traguardo, ha passato il testimone a suo figlio, Boruto Uzumaki. Dopo la fine della serie principale, Boruto: Naruto Next Generations ha visto il mangaka Mikio Ikemoto subentrare a Masashi Kishimoto e dare vita alla storia del futuro di Konoha. Sebbene non disegni più la serie, Kishimoto è ancora più che disposto a condividere nuove illustrazioni di Naruto Uzumaki.

Il manga di Naruto è andato avanti per decenni e non sembra rallentare. Più di recente il sequel ha dato il via alla sua seconda parte Intitolata Boruto: Two Blue Vortex, che lancia alcune grandi sfide agli abitanti di Konoha e al mondo dei ninja in generale. Grazie ai poteri di Ada, il mondo è stato capovolto. Gli ex amici di Boruto ora credono che sia lui il responsabile dell’apparente morte dei suoi genitori, anche se per Naruto e Hinata sono semplicemente intrappolati in uno stato simile al limbo. Mentre Kawaki cerca di eliminare gli Otsusuki e gli Alberi Divini insorgono, Boruto ha le mani occupate per quanto riguarda il futuro.

Masashi Kishimoto ha collaborato ancora una volta con Mikio Ikemoto per condividere nuove interpretazioni di Naruto e della sua progenie. Mentre Boruto Uzumaki ha la sua giusta dose di sfide, Naruto ha avuto un inizio molto più duro quando si è trattato delle sue avventure.

Two Blue Vortex vede il figlio del Settimo Hokage affrontare amici e nemici allo stesso modo, anche se ha avuto un discreto successo in molte delle sue battaglie grazie all’allenamento a cui si è sottoposto prima durante il salto temporale. Ora è in grado di usare nuove tecniche come una nuova variante del Rasengan, che hanno permesso a Boruto di sconfiggere Code e Mitsuki, anche se gli Alberi Divini sembrano essere su un altro livello. La più grande novità è che Boruto non è l’unico Uzumaki ad aver ricevuto un potenziamento. Himawari, la sorella di Boruto, si è rivelata il nuovo contenitore della Volpe a Nove Code, il che significa che avrà sicuramente livelli di potenza simili a quelli del padre.

Fonte – Comicbook