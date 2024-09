Sailor Moon: Naoko Takeuchi omaggia la doppiatrice di Sailor Jupiter

Sailor Moon è una delle serie shojo più amate e famose in Giappone ma anche in tutto il mondo. Come accade spesso nelle serie manga di successo, le serie anime permettono di vedere in movimento i personaggi che si leggono su carta stampata. E nel caso di Sailor Moon ci sono diverse doppiatrici che hanno reso iconici i personaggi della serie. Una di queste doppiatrici ad averlo fatto. c’è Emi Shinohara, l’amata doppiatrice di Sailor Jupiter, che è tragicamente scomparsa l’8 settembre. E per omaggiare la doppiatrice, Naoko Takeuchi, la mangaka di Sailor Moon, si è presa un momento per onorare il lavoro di Shinohara, tramite un’illustrazione speciale.

Come si può vedere di seguito, Takeuchi disegna ancora una volta Sailor Jupiter nella sua classica uniforme verde. Con i suoi lunghi capelli legati, gli occhi dell’eroina brillano in questo speciale tributo, e Takeuchi scrive anche una breve nota dedicata a Shinohara.

“A Emi Shinohara, sei sempre nel mio cuore. Credo che ci incontreremo di nuovo“, ha scritto la mangaka di Sailor Moon.

Per chi non conosce Emi Shinohara, l’attrice ha iniziato a lavorare nel 1986 dopo aver trascorso gran parte della sua giovinezza in club e campi di teatro. Il suo primo ruolo da attrice è stato come doppiatrice nel film Project A-ko. In questa esperienza Shinohara ha doppiato B-ko Daitokuji, e da lì ha continuato a lavorare nel mondo della recitazione.

Nel 1992, Shinohara fece un provino per Sailor Moon, che all’epoca era una serie emergente. All’attrice fu chiesto di doppiare Sailor Jupiter, conosciuta anche come Makoto Kino. Avrebbe continuato a doppiare questo personaggi per anni e, nel frattempo, Shinohara ha ottenuto altri ruoli importanti. Ad esempio, ha interpretato Ofelia in Claymore e Presea in Magic Knight Rayearth insieme a Kushina Uzumaki in Naruto Shippuden.

Sono passati anni da quando l’anime originale di Sailor Moon si è concluso, ma l’impatto di Shinohara sul franchise si fa ancora sentire. Takeuchi ha un posto speciale per Shinohara nel suo cuore e questo amore è condiviso con la sua famiglia. Dopotutto, anche il marito di Takeuchi ha reso omaggio alla defunta doppiatrice. Yoshihiro Togashi, il mangaka di Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, ha pubblicato un’illustrazione di Sailor Jupiter poco dopo che sua moglie ha pubblicato la sua. In questo suo omaggio, Togashi ha elogiato Shinohara per il suo incredibile lavoro nel corso degli anni.

Fonte – Comicbook