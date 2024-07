Sailor Moon Cosmos: svelato il nuovo trailer dei due film anime

Sailor Moon è senza dubbi una delle serie shojo più amate e famose di sempre e una delle più iconiche degli anni 90 in Italia. Debuttando su Kodansha per la prima volta nel 1991, il grande successo della mangaka Naoko Takeuchi ha portato Sailor Moon a innumerevoli progetti anime nel corso dei decenni successivi al debutto. E il progetto più recente annunciato, ora in lavorazione, si intitola Sailor Moon Cosmos. Si tratta di una sorta di finale della serie diciso in due lungometraggi usciti nelle sale giapponesi l’anno scorso. Pronto ad arrivare su Netflix il mese prossimo, il servizio di streaming ha rilasciato un nuovo trailer per dare ai fan uno sguardo più ravvicinato ai due film.

Al momento, non ci sono segnalazioni di adattamenti anime di Sailor Moon in lavorazione dopo l’uscita dei film di Cosmos. Nonostante questo, la popolarità della serie è tale che sembra scontato che si vedrà un prossimo progetto in futuro. Per quanto riguarda le avventure animate di Usagi, c’è stata una pausa significativa tra la conclusione della serie manga, nel 1997, e il ritorno del franchise nel 2021 con Sailor Moon Eternal. Ora però il sembra pronta a continuare la sua storia.

Will she be able to protect those she loves? What awaits her beyond the battle?

Sailor Moon fights on despite the pressure of her self-imposed mission as the final chapter of the Sailor Guardians begins.

Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie: Part 1 / Part 2 premieres… pic.twitter.com/MoRQAEhYHw

