Bleach: Warner Bros. è pronta per un live-action sulla serie?

Secondo alcune voci, Bleach potrebbe ricevere un progetto di film live-action e sarebbe attualmente in fase di sviluppo con Warner Bros. Pictures. Bleach è impegnato attualmente con le celebrazioni del 20° anniversario della serie anime e i fan aspettano il ritorno dell’anime per la terza parte de La Guerra dei Mille Anni. E oltre a questo ritorno, pare che ci sarà anche un altro progetto in arrivo.

Secondo un nuovo rapporto di DanielRPK, che si è sempre rivelato affidabile, un nuovo lungometraggio live-action di Bleach è in lavorazione con la Warner Bros. Pictures, che attualmente cerca uno scrittore e un regista per il progetto. Se questo rapporto è concreto, allora significa che Bleach sarà il prossimo grande franchise shonen che riceverà un adattamento live-action con un progetto di Hollywood. Questo si unirebbe a Naruto, One Piece e One-Punch Man.

Se Bleach ottiene davvero un adattamento live-action con Warner Bros. Pictures, sarebbe l’ultimo di una nuova serie di adattamenti live-action già prodotti. Il rapido e inarrestabile successo di live-action come One Piece, i fan sono sicuramente più incuriosì e meno pessimisti sui risultati finali di tali progetti.

Solo nell’ultimo anno (o più specificatamente negli ultimi mesi in particolare), sembra che questi progetti stiano andando avanti con più velocità e promesse per il futuro. Naruto ha recentemente confermato il regista Destin Daniel Cretton con Lionsgate. Legendary Entertainment sta anche andando avanti con il suo film live-action di My Hero Academia che uscirà su Netflix. Anche One-Punch Man sta andando avanti con Sony Pictures.

Per coloro che si preoccupano di un film live-action di Bleach poco sensato e una cattiva idea, ricordiamo che è già uscito un film live-action di successo in Giappone. Diretto da Shunsuke Sato, il debutto del live-action di Bleach è arrivato nel 2018 e ha adattato il primo arco narrativo principale del manga di Tite Kubo. Sfortunatamente, questo non ha portato al livello di successo che i fan speravano, poiché non ha ricevuto un sequel come avevano lasciato intendere i momenti finali del film.

Fonte – Comicbook