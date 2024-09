One Piece 1125: un villain importante esce inaspettatamente di scena

One Piece ha introdotto tanti personaggi da quando ha debuttato sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha e nonostante siano passati 27 anni, Oda continua a tenere alcuni personaggi nell’ombra. Ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e infatti il capitolo più recente del manga ha lasciato i lettori senza parole in quanto uno dei villain chiave del manga è inaspettatamente uscito di scena.

Il tutto è accaduto nel capitolo 1125 di One Piece, che pone definitivamente fine all’arco di Egghead. La ciurma di Cappello di Paglia è fuggita grazie all’aiuto indiretto di Joyboy, e si scopre anche che i cloni di Vegapunk sono riusciti a mettere al sicuro il lavoro del geniale scienziato. Su Egghead sono presenti sono gli uomini della Marina, Kizaru e Saint Jaygarcia Saturn, che i danni lasciati dal Buster Call fallito, ma non ha molto tempo per farlo.

Questo perché, Im vuole delle risposte sulla disfatta del Governo Mondiale, e il misterioso sovrano non ha intenzione di risparmiare nessun per questo. Questo infatti vale anche per Saturn, dato che Im uccide Saturn senza nemmeno essere presente, prosciugandolo completamente e letteralmente, riducendolo a ossa. Inoltre Oda rivela che Figarland Garling sostituirà Saturn.

La morte di Saturn ha lasciato i lettori sbalorditi, ma One Piece ama sorprendere. Quando i Cinque Anziani sono scesi in campo nell’arco di Egghead, sembravano divinità intoccabili al servizio di Im. Ma pare che anche i più potenti utilizzatori di Frutto del Diavolo possono morire. Saturn durante lo scontro con Rufy e chiunque si sia schierato con Vegapunk, sembrava immortale. Ma a rompere questa convinzione ci ha pensato Im..

I Cinque Astri sono tenuti a rispettare un codice rigido e, chiaramente, Imu non accetta alcun tipo di fallimento. Saturno è stato ucciso per il semplice errore di aver lasciato scappare Joyboy. Im non ha avuto pietà per lui, sostituendolo subito con Figarland Garling. Ora tutti gli occhi sono puntati sul futuro dei Cinque Astri. Il gruppo è composto da potenti Nobili che fanno tutto ciò che Im li ordina. Tuttavia si sa molto poco di questo sovrano, a parte la sua ossessione per Joyboy. Im è chiaramente collegato al periodo precedente al Secolo del Grande Vuoto e per questo vuole tenere nascosta la vera storia del mondo.

