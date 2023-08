Ci siamo: One Piece con l’episodio 1070 ha costruito delle ottime basi per lanciare definitivamente nella prossima puntata la nuova forma di Luffy, ormai attesa da mesi dagli appassionati. Dopo l’abbattimento di Kaido Luffy rimane steso al suolo e improvvisamente i tamburi della liberazione lo chiamano, lo invitano ad alzarsi per affrontare un nuovo round, risvegliando il suo vero potere grazie a JoyBoy.

L’episodio finisce proprio quando il cuore di Luffy batte a tempo con i tamburi della liberazione, mostrando al pubblico solamente un assaggio di quello che sarà il Gear Fifth. Nella puntata 1071 arriverà la tanto attesa trasformazione e di conseguenza anche il round vincente per il protagonista Luffy.

Tutto questo ha ovviamente entusiasmato il pubblico e le reazioni su Twitter sono state davvero eclatanti. In calce quelle più in voga raccolte da Comic Book. Nonostante i fan abbiano letto il manga, è ovvio che vedere la nuova forma di Luffy in versione animata crei tutto questo entusiasmo, specie nel cuore di chi legge quest’opera dalla sua uscita.

One Piece 1070: il ritorno di Joyboy e i tamburi della liberazione scatenano il pubblico

Alcuni post elogiano il tutto ammettendo di non riuscire a smettere di guardare il trailer, placando in questo modo l’attesa che ci porterà finalmente alla nuova forma tanto attesa di Luffy.

Oltre questo il pubblico continua a condividere lo spezzone in cui i tamburi di JoyBoy risuonano, esaltando ancora una volta il come si sia risvegliato in maniera estasiante il frutto di Luffy. Il post mette al centro il primo piano del volto del protagonista, mostrando una piccola animazione volta a mostrare i capelli bianchi della nuova trasformazione.

Ovviamente non mancano anche i “meme” in merito, come vedete in calce un utente richiama la scena tra Kaido e Luffy mostrando una clip con al centro Underteaker e Randy Orton della WWE.

Luffy coming back from the dead for the 5th time in a row #gear5 pic.twitter.com/yYY1zIxIhr — Ben🎼 (@lilboybenV3) July 30, 2023

Siete pronti per guardare l’episodio più atteso dell’anno?

Fonte Comic Book