Your Friendly Neighborhood Spider-Man, primo sguardo alla serie animata attraverso il fumetto prequel

La serie Marvel Animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man arriverà presto, a novembre su Disney+, ma prima di questo i fan potranno immergersi nelle nuove storie di Spidey in una speciale serie a fumetti prequel.

Scritta dallo scrittore Marvel di lunga data Christos Gage (autore anche dei videogiochi Insomniac di Spider-Man) e disegnata dall’artista emergente Eric Gapstur, YOUR FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN sarà una miniserie di cinque numeri che introduce un giovane Peter Parker, il suo cast di supporto e alcuni dei leggendari cattivi di Spidey. La serie a fumetti introduce alcune delle incredibili avventure che si svolgeranno in questa attesissima serie animata che si svolge durante i primi giorni di vita di Peter come Spider-Man.

In Your Friendly Neighborhood Spider-Man di Marvel Animation (precedentemente annunciata come Spider-Man: Freshman Year), Peter Parker sta per diventare un eroe, affrontando un viaggio diverso da quelli che abbiamo visto in precedenza, con uno stile che celebra le prime radici fumettistiche del personaggio. In questa nuova serie a fumetti, potrete muovere i primi passi insieme a lui mentre scopre i suoi poteri, decide di diventare un eroe e sceglie il suo nome e il suo costume. Ora Peter deve sopravvivere a un intero anno da matricola come vigilante novello che combatte il crimine… e se pensate di sapere come andrà a finire la storia, vi aspetta una sorpresa!

YOUR FRIENDLY NEIGHBOURHOOD SPIDER-MAN is getting a prequel comic pic.twitter.com/CLZAVUr48v — Spider-Man News (@SpiderMan_Newz) September 10, 2024

Christos Gage non è nuovo a scrivere le storie di Spidey, ma con YOUR FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN esplorerà territori inediti anche per lui:

“Ho avuto il privilegio di scrivere molte avventure di Spider-Man, sia nei fumetti che nei videogiochi Insomniac, ma una cosa che non ho mai avuto la possibilità di fare è raccontare le sue prime imprese. E la parte eccitante di questo libro è che si tratta di una nuova interpretazione di quei tempi formativi. Anche se questo è sicuramente Peter Parker, lo Spidey che conosciamo e amiamo, ha un nuovo cast di personaggi di supporto – tra cui Nico Minoru, che forse conoscete da Runaways – e alcuni sorprendenti colpi di scena!”.