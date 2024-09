Naruto: Kishimoto svela di essersi ispirato alle Tartarughe Ninja

Non ci sono dubbi sul fatto che Naruto, Dragon Ball e One Piece sono tra i titoli più famosi di sempre mai pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump. Queste serie shonen sono così amate da ispirare costantemente giovani mangaka, ma prima di avere successo anche Kishimoto, Oda e tutti i mangaka si sono lasciati ispirare a opere precedenti il loro debutto. E non molto tempo fa, Kishimoto ha rivelato che una delle ispirazioni principali per Naruto sono le famose Tartarughe Ninja.

Il tutto arriva dalla Francia, quando Kishimoto si è recato all’estero con Mikio Ikemoto, il mangaka di Boruto. I due hanno parlato con i fan e la stampa, tra cui La Nouvelle Republique. Quando a Kishimoto gli è stato chiesto si ci fosse qualche storia ninja ad averlo ispirato, ha subito risposto la Tartarughe Ninja.

“Guardando la letteratura, penso a The Kouga Ninja Scrolls di Futaro Yamada. L’ho letto su consiglio del mio editor, è stato molto interessante. È piuttosto popolare, ma mi piacciono anche le Tartarughe Ninja, compresi i loro film. Ci sono anche manga eccellenti sull’argomento come Ninku di Koji Kiriyama e personaggi come Fusuke e Ninja Hattori“. ha condiviso Kishimoto.

Si scopre quindi che c’è una serie di racconti incentrati sui ninja che hanno ispirato Kishimoto. The Kouga Ninja Scrolls risale al 1958 e segue due fazioni ninja rivali, i Kouga e gli Iga. Tutti i ninja di questi clan hanno abilità soprannaturali derivanti da anni di consanguineità, portando ad una una sorta di maledizione per entrambe le linee di sangue. Kishimoto ha anche fatto cenno alla precedente serie di Shonen Jump come Ninku che combina ninjutsu e kung fu.

Chiaramente, Kishimoto ha cercato ispirazione ovunque quando ha disegnato Naruto, e le Tartarughe Ninja erano un grande successo all’epoca. Ad oggi, Teenage Mutant Ninja Turtles rimane un franchise fiorente poiché il suo ultimo remake è andato in onda nel 2023 con Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (Tartarughe Ninja – Caos mutante).

A tal proposito è importante ricordare che è in lavorazione un crossover manga che vedrà proprio il ninja biondo più famoso di sempre combattere fianco a fianco con Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo.

Fonte – Comicbook