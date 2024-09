Dragon Ball Daima: la serie anime mostrerà un lato nuovo dell’Universo 7

Dragon Ball Daima è pronto a sancire il ritorno sul piccolo schermo di Goku e i Guerrieri Z. Il lancio è previsto a ottobre e, nonostante la scomparsa dell’amato Akira Toriyama, Daima sta andando avanti e non poteva essere altrimenti. L’anime è uno degli ultimi progetti su cui ha lavorato Toriyama, quindi non solo lui, ma anche tutti i fan sono desiderosi di vedere Dragon Ball Daima. Dai personaggi nuovi fino a nuovi inesplorati Dragon Ball ha molto da offrire, e tra questi vi è un nuovo Universo 7.

L’ultimo trailer di Daima infatti ha anche permesso di guardare da vicino un Universo 7 inedito. Questo luogo altro non è che la casa di Goku e dei suoi amici. I fan della serie hanno anche esplorato altri luoghi come l’aldilà e gli inferi, ma c’è un nuovo pezzo dell’Universo 7 che dobbiamo ancora esplorare. Si tratta del Regno dei Demoni e il paesaggio è parte integrante dell’Universo 7.

Toriyama una volta abbozzò l’aspetto dell’Universo 7 per una guida, e questa suggerisce che l’universo abbia la forma di una sfera gacha. All’interno della sfera vi è il pianeta Terra, l’aldilà e gli inferi. Ci sono altri pianeti inclusi nell’Universo 7, ma c’è di più al polo sud.

Molto al di sotto dell’inferno, si dice che l’Universo 7 abbia una punta acuminata che segna il suo polo sud. Questa punta sembra essere la casa del Reame dei Demoni, e questa idea è supportata dall’ultimo trailer di Dragon Ball Daima. Ora, la domanda che i fan si pongono è in che modo si inserisce il Regno dei Demoni in modo canonico nell’anime.

Questo luogo infatti non è una novità in Dragon Ball in quanto è stato menzionato più volte. La serie originale ha infatti presentato diversi re del Reame dei Demoni come Shula. Il leader è riuscito ad aprire una porta dal Mondo dei Demoni verso la Terra, ma Goku l’ha chiusa rapidamente dopo aver salvato la principessa Misa. Di nuovo in Dragon Ball Z, Darbula ha menzionato il Mondo dei Demoni durante una chiacchierata con Babidi. Quindi, il regno fa parte della serie da sempre.

Tuttavia, il Regno è molto più sviluppato di quanto si possa pensare. Goku e i nostri eroi hanno avuto a che fare con il Regno dei Demoni in abbondanza. La tradizione afferma che il Regno sia stato sigillato lontano dalla Terra nell’anno 850 poiché le profezie suggerivano che il caos avrebbe travolto l’Universo 7 se fosse stato sbloccato. Personaggi come Towa e Mira appaiono canonicamente esteso come soldati desiderosi di sbloccare il Regno dei Demoni, con Goku incaricato di fermarli. Quindi è successo qualcosa in Daima che ha sbloccato almeno una parte del Regno dei Demoni.

In base ai trailer finora rivelati, il Reame in questione è in una certa misura aperto e i suoi abitanti hanno scoperto cosa possono fare le sfere del drago. Il loro desiderio ha trasformato Goku e i suoi alleati in versioni più piccole, e nemmeno i Kaioshin possono invertire la situazione.

