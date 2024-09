Dragon Ball Daima: primo sguardo a Goku Super Saiyan Mini

Il tanto atteso debutto di Dragon Ball Daima è finalmente all’orizzonte. È passato un anno da quando tutti i fan da ogni parte del mondo hanno scoperto della nuova serie anime e Son Goku guiderà l’uscita dell’anime a ottobre. Tra poco più di un mese, Toei Animation porterà Dragon Ball sotto i riflettori e l’ultimo trailer dell’anime ci offre un primo sguardo a Super Saiyan Goku Mini.

Come si può vedere di seguito, questa settimana è stato pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball Daima e questo offre preziose informazioni che sono andate incontro ad inevitabili analisi più approfondite. Non solo si può scoprire l’aspetto del nuovo villain e del Regno dei Demoni, ma Goku Mini mostra il suo incredibile potere.

Dopotutto, conferma di potersi trasformare in Super Saiyan nonostante le sue ridotte dimensioni e come si può vedere il design sembra più bello che mai.

Sappiamo già che Goku Mini è la forma che il nostro eroe assumerà in Dragon Ball Daima e sembra che questa forma possa abbinarsi ad altre. Questo trailer mostra Goku Mini diventare Super Saiyan e Super Saiyan 2. Ora, i fan si chiedono se Super Saiyan 3 farà la sua apparizione in questa serie. E a seconda del suo posto nella linea temporale, Goku Mini potrebbe persino attingere all’Ultra Istinto. Di seguito è possibile vedere Goku Mini trasformato in Super Saiyan e anche mentre scaglia la sua Kamehameha.

Ovviamente, Dragon Ball Daima ha grandi aspettative da soddisfare e Toei Animation lancerà il primo episodio l’11 ottobre. Fuji TV inizierà la trasmissione di Dragon Ball Daima il mese prossimo e lo show avrà uno spazio in seconda serata per soddisfare i fan più grandi e le linee guida di censura più flessibili.

Con una première estesa a portata di mano, Dragon Ball Daima sancirà il ritorno più atteso. L’ultima volta che Goku è comparso sul piccolo schermo, correva l’anno 2018, in Dragon Ball Super. Diama celebrerà non solo i 40 anni dal debutto del manga, ma anche l’incredibile carriera del compianto Akira Toriyama, che aveva anticipato la storia dell’anime con una sinossi ufficiale:

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici vengono trasformati in piccoli. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! È una grande avventura con un’azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso”.

Fonte – Comicbook