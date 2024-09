Tra le uscite J-POP Manga del 11 settembre 2024 troviamo il bundle con i primi due volumi di Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto, l’irresistibile harem comedy da cui è stato tratto l’anime disponibile su Crunchyroll!

Tutti sognano di trovare l’anima gemella… ma cosa accadrebbe se ci fosse la possibilità di incontrare, in una sola vita, più di un partner perfetto? Dopo esser stato rifiutato da innumerevoli ragazze, lo studente Rentaro si ritrova nella bizzarra situazione di venire assediato da ben cento irresistibili spasimanti a causa dell’errore di un dio dell’amore pasticcione!

Continuano Good Night World 1, Ice Guy & Cool Girl 9, Il Mistero di Ron Kamonoashi 12, Mr. Villain’s Day Off 2, Shadows House 16, Shota Oni 3 e The War of Greedy Witches 8.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 11 settembre.

Le uscite J-POP Manga del 11 settembre 2024

RISTAMPE

I diari della speziale 1, 3, 4, 5, 6, 7

The Climber 5, 7, 8, 9

Pokémon – La Grande Avventura 1

Il colore venuto dallo spazio

Il mastino e altre storie

The Promised Neverland 4, 17

USCITE DIGITALI

Good Night World 01

irayasumi 01

La via del grembiule – lo yakuza casalingo 04

Dungeon Food 02