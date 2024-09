Dragon Ball: Sparking! Zero: il nuovo trailer sulla saga di Bu annuncia nuovi personaggi

Dragon Ball non solo è pronto a tornare sul piccolo schermo con una nuova serie anime, ma tornerà anche con un nuovo videogioco. Si tratta di un nuovo titolo di Sparking! Zero, in occidente noto come Budokai Tenkaichi che ha rivelato un nuovo trailer. Proprio come successo nei trailer precedenti, anche questo è tematico, nello specifico si concentra sulla Saga di Bu di Dragon Ball Z. Il titolo del trailer ha in un certo senso lasciato intendere ai fan chi saranno i personaggi giocabili. Nonostante questo, è chiaro che il roster di Dragon Ball: Sparking! Z che si sta riempiendo e ora possiamo riportare i nuovi volti della serie.

Ovviamente, la Saga di Bu non ha incluso solo Bu, infatti il trailer sopra riportato include anche altri personaggi di Dragon Ball Z confermati, come ad esempio il travestimento di Gohan, ossia Greay Saiyaman che era destinato a essere incluso. L’elenco completo dei personaggi confermati dal nuovo trailer di Sparking! Zero è quello che segue:

Great Saiyaman

Babidi

Gohan (Adulto), Super Saiyan

Majin Bu (Malvagio)

Super Bu

Ultimate Gohan

Super Bu (Gotenks assorbito)

Super Bu (Gohan assorbito)

Kid Bu

Dunque tutte le varianti di Bu e le altre forme di Gohan erano attese e prevedibili, dato che c’era così tanto da approfondire dalla Saga in questione. Ma vedere Babidi aggiunto al roster dei personaggi è una sorpresa. Il mago malvagio della Saga di Bu di solito fa fare il lavoro sporco ad altri per lui, come Spopovich o Vegeta, quindi non è esattamente il tipo che combatte da solo, a parte le barriere e le mosse offensive limitate. Infatti nel trailer lo si vede sfruttare una delle sue pedine per aiutarlo, quindi forse utilizzerà anche altri personaggi nel suo set di mosse.

Questo trailer di Sparking! Zero non ha rivelato tanti personaggi quanto fatto in passato, quindi ci sono ancora diversi spazi da riempire prima del suo rilascio. Rimangono in totale 26 slot vacanti nel roster, quindi tutti i fan dovranno aspettarsi di vedere altri trailer come quest’ultimo, prima della data di uscita del gioco prevista per l’11 ottobre.

Fonte – Comicbook