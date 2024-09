Uzumaki: svelato un nuovo spaventoso trailer in vista del debutto

Uzumaki, una delle serie horror più famose e iconiche dell’inimitabile Junji Ito, si sta preparando per il suo attesissimo debutto sul piccolo schermo. L’iconico manga horror di Junji Ito spaventa i fan da decenni e molti hanno desiderato di poter vedere questa storia raccapricciante sul in movimento. Il team di Drive e Production I.G. esaudirà presto questo desiderio, dato che Uzumaki sarà disponibile su Adult Swim il 28 settembre. E in vista del grande debutto è stato rivelato un nuovo trailer che anticipa la visione animata di Ito.

E il trailer è più inquietante di quanto ci si aspettasse. È chiaro che Uzumaki è diverso da qualsiasi adattamento anime delle opere di Ito, e questa è una buona cosa.

Come si può vedere di seguito, il trailer di Uzumaki è decisamente terrificante, e anticipa che i fan saranno trasportati nel mondo di Kurouzu-cho, una piccola città afflitta da una maledizione. L’entità soprannaturale impregna la città di spirali, lasciando la gente del posto sgomenta e incantata dal fenomeno. In questo ultimo trailer, vengono presentati Kirie Goshima e il suo fidanzato Shuichi Saito mentre affrontano la vita in città. E man mano che la storia va avanti, Uzumaki mostrerà ai fan perché anche qualcosa di semplice come le spirali possono essere terrificante.

Ricordiamo che il manga Uzumaki, è una serie horror che ha debuttato nel 1998 dalla mente geniale di Ito. Tutti i volumi sono raccolti in tre volumi. La storia è una delle più amate di Ito insieme a Tomie e Gyo. Noto come lo Stephen King dei manga, il maestro dell’horror offre un catalogo incredibile e molte di quelle storie sono state adattate sul piccolo schermo. Tuttavia, la maggior parte degli adattamenti anime di Junji Ito hanno lasciato i fan insoddisfatti, ma Uzumaki potrebbe porre fine a questa maledizione.

Attualmente Junji Ito sta ancora lavorando a nuovi titoli e Uzumaki è facile da recuperare prima della sua anteprima.

Gli eventi ruotano attorno a Kurozu-cho, una piccola città giapponese, che è maledetta. Secondo Shuichi Saito, l’introverso ragazzo di Kirie Goshima, la loro città non è tormentata da una persona o da un’entità bensì da un motivo geometrico: uzumaki. Si tratta di una spirale, l’ipnotica forma segreta del mondo. Le sue manifestazioni possono trovarsi ovunque come ad esempio in conchiglie, felci, vortici d’acqua e turbinii di vento. E il padre di Shuichi ne è talmente ossessionato da subire persino la voce della coclea all’interno dell’orecchio. Con la pazzia che si diffonde, gli abitanti di Kurozu-cho sono spinti sempre più a fondo, come in un vortice da cui non è possibile risalire.

Fonte – Comicbook