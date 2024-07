Uzumaki: l’anime del manga di Junji Ito ha una data di uscita ufficiale!

Dopo anni di attesa, Uzumaki ha finalmente una data di uscita! Adult Swim si sta preparando a scatenare la sua serie più spaventosa e stiamo proprio parlando di Uzumaki di Junji Ito. Il prolifico maestro dell’horror, ha trascorso decenni a creare molte delle storie manga più inquietanti mai viste e continua a farlo ancora oggi. Uzumaki è da tempo considerato una delle migliori sue opere mai lette, e potrebbe ricevere il miglior adattamento anime di sempre. E tutti i fan potranno finalmente scoprire che tramite un nuovo trailer, Adult Swim ha confermato la data di uscita e i primi dettagli della serie horror sul piccolo schermo.

Adult Swim ha originariamente annunciato Uzumaki nel 2019, ma, sfortunatamente, l’adattamento anime del manga di Ito ha subito diversi ritardi per una serie di motivi. In parte a causa della pandemia insieme ad altri problemi tecnici, la collaborazione Production I.G./Cartoon Network si è protratta fino ad ora. I fan della serie horror possono ora aspettarsi il debutto di Uzumaki su Adult Swim il 28 settembre. Originariamente confermata per quattro episodi, la serie dovrebbe arrivare fino ad Halloween.

La storia di Uzumaki è quella di una città maledetta da un’ossessione per le spirali, che determina situazioni orribili per coloro che sono abbastanza sfortunati da rivendicare ancora la residenza in questo luogo nascosto. Come si può vedere dal trailer, l’adattamento anime sembra essere molto fedele al manga e molto di più rispetto agli altri adattamenti anime delle opere di Junji Ito.

Adult Swim e Production I.G. descrivono la storia di Uzumaki con una sinossi che riportiamo di seguito:

“‘Lasciamo questa città insieme‘, chiede Shuichi Saito, un ex compagno di classe di Kirie Goshima, una studentessa delle superiori nata e cresciuta a Kurouzu-cho. Tutto, da uno strano turbine, fumo che si alza dal crematorio, e i residenti si trasformano in spirali. Gli occhi delle persone girano a vortice, una lingua si attorciglia e i corpi si contorcono in modo innaturale. Nel tentativo di sfuggire alla maledizione delle spirali, Kirie decide di fuggire da Kuouzu-cho, ma riuscirà a liberarsi da questo tumulto?“.

