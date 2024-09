One Piece: Mackenyu afferma “la seconda stagione del live-action supererà la prima”

One Piece ha sorpreso tutti i fan da ogni parte del mondo con il debutto della prima stagione dell’adattamento live-action su Netflix. E il successo inaspettato e sorprendente ha portato ad una rapida conferma della seconda stagione del live-action. Netflix sta lavorando attivamente alla seconda stagione di One Piece, e recentemente uno degli attori della ciurma di Rufy, Mackenyu, ha anticipato cosa aspettarsi dalla seconda stagione.

E pare che la seconda stagione di One Piece sarà un passo avanti rispetto alla prima. Durante una diretta su Instagram, Mackenyu si è preso del tempo per parlare ai fan che chiedevano di One Piece. In questo momento, la serie è in produzione con Netflix che ha iniziato le riprese a luglio. Con circa due mesi di riprese in programma, lo staff di One Piece ha un’idea di come andrà la seconda stagione, e Mackenyu si aspetta che sia migliore della prima.

Il giovane attore ha fatto un cenno specifico alle sequenze d’azione di One Piece quando ha elogiato la seconda stagione. Mackenyu ritiene che questi momenti saranno migliori in futuro, ma ovviamente la prima stagione aveva il suo valore. Infatti vanta alcuni combattimenti piuttosto incredibili da parte degli attori, ma ci sono sfide più importanti nella seconda stagione. Mackenyu rappresenta poi un valore aggiunto su questo aspetto per il live-action di Netflix. L’attore aveva infatti già dato prova del suo talento nel film live-action di Rurouni Kenshin.

Per quanto riguarda la seconda stagione in questione, il mangaka Eiichiro Oda ha pubblicato una guida molto utile. Si tratta di recente una lettera in cui suddivide gli archi narrativi che saranno adattati nella seconda stagione. Da Loguetown a Little Garden e Drum Island, One Piece ha grandi ambizioni per la seconda stagione, e introdurrà nuovi attori.

Tra questi ricordiamo che Charithra Chandran interpreterà Vive (Miss Wednesday) e Katey Sagal darà vita alla dottoressa Kureha. La serie dovrebbe tornare su Netflix nel 2025, e la prima stagione è ora in streaming. Quindi tutti coloro che non l’hanno ancora guardata tutti gli otto episodi sono pronti per la visione.

