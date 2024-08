One Piece – Netflix: annunciati i casting ufficiali di Kureha e Hiriluk

One Piece l’anno scorso ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha debuttato su Netflix con la prima stagione del live-action. E ha dimostrato di mettere a tacere tutti quei pregiudizi su un prodotto che avrebbe deluso. Oltre a questo, ha conquistato così tanti consensi da portare Netflix a confermare una seconda stagione. Attualmente in lavorazione, solo poche settimane fa, il Sud Africa ha accolto di nuovo il team di One Piece con l’inizio della produzione della seconda stagione. Dopo aver confermato delle novità nel cast per la seconda stagione di One Piece di Netflix, i volti più attesi dai fan sono quelli che interpreteranno Kureha e Chopper. Fin dall’anno scorso tutti gli appassionati hanno accostato Kureha a Jamie Lee Curtis, ma alla fine questo non accadrà mai. Tuttavia oggi riportiamo il nome dell’attrice e dell’attore che interpreteranno rispettivamente la famosa dottoressa e il Dottor Hiriluk.

Infatti sarà Katey Sagal a entrare nel ruolo della dottoressa Kureha. Le speculazioni sul coinvolgimento di Sagal erano iniziate un po’ di tempo fa, quando il team ha definitivamente chiuso le porte a un coinvolgimento di Jamie Lee Curtis, in quanto impegnata nelle riprese di Freaky Friday 2. E adesso possiamo finalmente ufficializzare che Katey Sagal porterà Kureha nella vita reale. Oltre a Sagal, Netflix ha annunciato che l’attore che interpreterà il Dottor Hiriluk sarà Mark Harelik.

【CAST ANNOUNCEMENT】

ONE PIECE Live Action Season 2 Katey Sagal as Dr. Kureha

Mark Harelik as Dr. Hiriluk ✨More: https://t.co/If4R7qQIPm pic.twitter.com/UoMiaijUfB — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) August 21, 2024

L’attrice, nota per il suo lavoro in Sons of Anarchy e Married… with Children, è da tempo un’altra delle preferite per interpretare Kureha. Alla luce della confessione di Curtis, i fan di One Piece infatti hanno seguito una recente intervista rilasciata da Sagal, in cui le è stato chiesto di promuovere il suo prossimo progetto. L’attrice si è limitata a commentare:

“Ho una cosa davvero bella, ma ho firmato un contratto quindi non posso dirlo. Non posso dire cosa farò. Molto presto, andrò molto lontano e non potrò parlarne“.

Ovviamente, Sagal non ha menzionato alcun progetto in modo esplicito, ma il commento si allinea con il live-action. Attualmente le riprese della seconda stagione sono in corso a Città del Capo, in Sudafrica, e questo spiega il suo “molto lontano”.