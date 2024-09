Naruto: Kishimoto parla delle sue serie manga preferite

Il famoso mangaka di Naruto ha riscosso un successo mondiale grazie alla sua incredibile storia sui ninja. Nel 1999, il mangaka giapponese infatti ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con la storia del giovane ninja biondo che ospitava la Volpe a Nove Code dentro sé. Nei decenni successivi, Naruto è diventato un nome familiare tra i lettori di manga e la serie ha ispirato innumerevoli nuove serie. Quindi non sorprende che Kishimoto a sua volta abbia avuto le sue fonti di ispirazione per Naruto.

Di recente, Kishimoto ha parlato del suo manga preferito durante un viaggio in Francia. Il mangaka è andato all’estero con Mikio Ikemoto per parlare di Naruto e della sua eredità. E in questa occasione la coppia ha rilasciato un’intervista con La Nouvelle Republique condividendo le loro tre serie manga preferite. E si scopre che le serie manga preferite di Masashi Kishimoto sono Dragon Ball, Akira e Blade of the Immortal. Invece quelle di Ikemoto sono Dragon Ball, JoJo e Parasyte.

Come si può vedere, i due mangaka condividono la forte passione per Dragon Ball. Come milioni di altri fan, Kishimoto si è ispirato alla storia creata da Akira Toriyama. Oltre a Dragon Ball, il futuro fantascientifico di Akira e il dramma storico di Blade of the Immortal hanno colpito il mangaka. Si possono infatti riconoscere somiglianze a questi titoli in Naruto, e lo stesso vale per le influenze di Ikemoto su Boruto.

Naruto si è concluso diversi anni fa ormai, ma tutti i capitoli sono disponibili per la lettura sull’app Shonen Jump. Tuttavia a intrattenere i fan ci pensa il manga sequel Boruto: Two Blue Vortex, con la seconda parte del manga che ha segnato il salto temporale dei personaggi. I nuovi capitoli vengono pubblicati ogni mese.

Con le sue oltre 250 milioni di copie, Naruto è diventato il quinto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13, Detective Conan e Dragon Ball.

Fonte – Comicbook