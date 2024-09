Naruto: Masashi Kishimoto non esclude nuovi one-shot in futuro

Naruto ha conquistato i cuori di tantissimi appassionati durante la serializzazione del manga. E nonostante siano passati tanti anni dalla conclusione delle avventure del ninja biondo, il mangaka, Masashi Kishimoto, ha rivelato di avere altre idee per nuovi one-shot in particolare su uno specifico personaggio e ancora su altri potenzialmente in arrivo. Naruto ha recentemente celebrato il 20° anniversario del suo adattamento anime con uno speciale sondaggio di popolarità mondiale.

Questo prevedeva che i fan votassero il loro personaggio preferito. Il vincitore di quel sondaggio di popolarità avrebbe poi ricevuto un one-shot completo scritto e disegnato da Kishimoto stesso. Alla fine si è rivelato essere il padre di Naruto Uzumaki, Minato Namikaze. Il risultato è stato uno speciale one-shot che ha rivelato di più sul passato di Minato e Kushina prima della nascita di Naruto.

Intitolato Naruto: The Whorl Within the Spiral , il one-shot è il primo vero ritorno di Kishimoto al manga dopo molto tempo. E quindi i fan hanno segretamente sperato in un altro ritorno di Kishimoto con nuove storie. E in occasione di un evento a Parigi, Kishimoto ha rivelato che gli piacerebbe fare più one-shot, ma si sta solo prendendo del tempo per pensare al tipo di storie che vorrebbe scrivere. Ha persino lasciato intendere che potrebbe arrivare una storia incentrata su Itachi Uchiha.

“Sì, mi piacerebbe farne altre, ma mi sto prendendo del tempo per pensarci“, ha affermato Kishimoto. “In effetti, mi sono basato su una classifica dei personaggi fatta tra i lettori. Minato è stato il primo. Il secondo è Itachi. Lo dico per metà scherzando, ma non si sa mai“. Il one-shot di Minato ha ampliato ciò che i fan sapevano del personaggio, oltre a rivelare come il Rasengan ha preso il suo nome. E sicuramente un nuovo one-shot di Kishimoto sarebbe ben accolto, dato che ci sono ancora molti personaggi che i fan sperano di vedere più da vicino.

Per ora, Kishimoto sta lavorando insieme a Mikio Ikemoto all’attuale sequel del franchise, Boruto: Two Blue Vortex. Ambientata tre anni dopo gli eventi del primo sequel, Boruto: Naruto Next Generations, questa serie ha dato il via a una nuova fase del franchise con una nuova forma dell’Albero Divino, più potenziali linee temporali da esplorare, abilità divine e molto altro solo brevemente anticipato durante la serie iniziale di Naruto.

Fonte Comicbook