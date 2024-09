Dragon Ball Daima: svelato il nuovo trailer in vista del debutto

Dragon Ball Daima farà il suo atteso debutto sul piccolo schermo in Giappone il mese prossimo. E per l’occasione ha lanciato un nuovo trailer prima della grande première, rivelando nuovi dettagli interessanti. Daima vuole celebrare i 40 anni dal debutto del manga storico di Akira Toriyama sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Chiaramente ci saranno altri progetti, ma questa nuovissima serie anime mai vista prima ha decisamente più spessore. Con i design dei personaggi e la storia del defunto Akira Toriyama, i fan sono entusiasti di vedere questo prossimo grande progetto del franchise.

Sebbene Dragon Ball Daima non abbia rivelato molto finora, tutto sta per cambiare ora che si sta preparando per il suo debutto previsto per l’11 ottobre. Daima ha rilasciato un nuovo trailer completo che mostra alcuni dei nuovi personaggi, voci e azioni che i fan vedranno. Per avere un’idea migliore di come appare questo nuovo anime, è possibile guardare il nuovo trailer che abbiamo condiviso in cima al presente articolo.

Daima debutterà l’11 ottobre in Giappone, ma al momento ci sono ancora informazioni su una data di uscita internazionale, come anche le piattaforme di distribuzione. Il defunto mangaka di Dragon Ball Akira Toriyama ha contribuito a creare la storia principale originale e i design dei personaggi. Yoshitaka Yashima e Aya Komaki sono i registi della serie per Toei Animation, Katsuyoshi Nakatsuru adatta i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara supervisiona e scrive le sceneggiature.

Masako Nozawa torna ancora una volta per dare la sua storica voce a Goku, ed è attualmente l’unico membro confermato del cast vocale di Dragon Ball Daima finora annunciato. Akira Toriyama aveva precedentemente stuzzicato la storia originale di Dragon Ball Daima come tale prima della sua scomparsa:

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici tornano inaspettatamente bambini. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! È una grande avventura con azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Poiché Goku deve compensare le sue piccole dimensioni, usa il suo Power Pole per combattere, qualcosa che non si vedeva da molto tempo“.

