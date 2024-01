Dragon Ball Daima: nuovi design di Crilin ,Goku, C-18 e dei nuovi villain

Dragon Ball Daima ha finalmente condiviso alcune nuove informazioni in occasione dell’evento Battle Hour di Dragon Ball Games. E lo ha fatto con il nuovo trailer dell’anno dove è possibile vedere kid Goku in azione. Ma oltre a questo, Daima ha rivelato i nuovi design dei personaggi di Kid Goku, Crilin e molti altri. Quest’anno il franchise scritto e disegnato da Toriyama spegnerà 40 candeline dal suo debuttto ufficiale su Weekly Shonen Jump. E per festeggiare questo traguardo Dragon Ball tornerà sul piccolo schermo con una storia completamente originale mai vista prima. Il suo debutto è programmato per l’autunno di quest’anno e Toei Animation e Shueisha hanno condiviso qualche informazione in più.

Il panel per Dragon Ball Daima per il Battle Hour di Dragon Ball Games ha rivelato il nuovo design di Kid Goku. Ma il produttore di Dragon Ball Akio Iyoku ha anche condiviso alcune illustrazioni dei design di altri personaggi che appariranno nella nuova serie. Realizzate da Akira Toriyama, di seguito riportiamo i nuovi sketch di Kid Goku, Crilin, Mr. Satan, C-18, Chi-Chi e persino Majin Bu.

Daima proietterà i fan verso un nuovo mondo ricco di avventure, ma anche di nuovi villain che metteranno alla prova i nostri eroi. Ed è proprio quello che ha rivelato il nuovo trailer, nuovi nemici. Non sembrano esserci solo banditi, ma un’organizzazione vera e propria in cui Goku si imbatterà. E quindi oltre ai design dei protagonisti principali, Daima ha rivelato anche quelli dei villain.

Il produttore di Dragon Ball Akio Iyoku non ha rivelato molti dettagli sul ruolo che questi nuovi villain avranno nella nuova serie. Tuttavia si può supporre che saranno molto presenti sul piccolo schermo dato che sono presenti nel nuovo trailer. Per il momento possiamo guardare i loro outfit e soprattutto il loro aspetto tipico dei design di Toriyama.

Il rilascio di Daima è attualmente previsto per la fine dell’autunno, ma non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale. Akira Toriyama ha scritto la storia principale originale e il design dei personaggi per Dragon Ball Daima. Yoshitaka Yashima e Aya Komaki si sono occupati della regia per Toei Animation, Katsuyoshi Nakatsuru ha adattato i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara ha supervisionato e scritto le sceneggiature. Masako Nozawa darà la voce a Goku come primo membro confermato del cast.

