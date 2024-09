Linda e il pollo: clip in esclusiva per il film animato italiano al cinema

Arriva al cinema Linda e il pollo il film d’animazione italiano diretto da Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, nelle sale dal 5 settembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Il film è prodotto da Dolce Vita Films, Miyu Productions e Flaminio Zadra dii Palosanto. Vincitore dell’Oscar Europeo come Miglior film d’animazione agli EFA del Premio Cristal come Miglior Film al Festival di Annecy. Oltre che del Premio come Miglior Sceneggiatura al Festival di Torino 2023, dopo aver partecipato all’Acid di Cannes e ai maggiori festival internazionali.

Linda e il pollo è un film dolce e divertente per tutta la famiglia. È un film che parla dell’infanzia dal punto di vista di un bambino, senza essere sentimentale o esagerato, con umorismo, malizia e poesia. In questo film non ci sono mondi fantastici: la storia si svolge al giorno d’oggi in un piccolo e ordinario quartiere residenziale, nel giorno di uno sciopero generale. Non ci sono streghe, non ci sono missioni per salvare il mondo e l’unico personaggio che può volare è un… pollo!

La trama del film. Linda non ha preso l’anello di sua madre! Non meritava di essere punita! Che ingiustizia! E ora Paulette, la mamma di Linda, farà di tutto per farsi perdonare dalla figlia, anche se questo significa preparare il pollo con i peperoni, nonostante non sappia cucinare. Ma come si fa a comprare un pollo durante uno sciopero generale? Dal pollaio al camioncino dei cocomeri, dalla polizia dal grilletto facile al camionista allergico, dalla nonna alle inondazioni, Paulette e sua figlia si imbarcano alla ricerca del pollo, coinvolgendo la “banda di Linda” e, alla fine, l’intero quartiere. All’insaputa di Linda, il delizioso piatto di pollo che suo padre era solito preparare è la chiave della memoria.

Linda e il pollo: la clip in esclusiva

Nella clip che potete vedere qui sopra Linda desidera il pollo con i peperoni che le faceva il suo papà da piccola ed esce con la mamma alla ricerca di un pollo. Senonché, a causa di uno sciopero nazionale e della conseguente chiusura dei negozi, si ritrovano a rubarlo da una fattoria. Ma durante la fuga vengono fermate da due poliziotti che nella perquisizione del mezzo si fanno scappare il pollo…

Chiara Malta, nata a Roma, da anni è residente in Francia. Dopo il suo lungometraggio d’esordio Simple Woman con Jasmine Trinca ed Elina Löwensohn, presentato nel 2019 come film d’apertura Discovery del Toronto Film Festival e selezionato in tanti festival internazionali, esordisce nell’animazione con Linda e il pollo, che firma con Sébastien Laudenbach. Precedentemente ha diretto il lungometraggio documentario Armando e la politica e diversi corti, tra cui una trilogia sull’infanzia, per cui ha raccolto molti riconoscimenti a tanti festival internazionali a cui ha partecipato. Dirige numerosi episodi della serie televisiva francese Cronache del Sole e in Italia la serie Prime Video original Antonia.

Sébastien Laudenbach è regista, illustratore e professore presso l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs). Ha scritto una dozzina di cortometraggi pluripremiati e selezionati da numerosi festival internazionali, e video musicali. Il suo lungometraggio La Jeune Fille sans mains è presentato a Cannes, premiato al Festival Internazionale dell’Animazione di Annecy e in concorso per un premio César.

Di seguito il trailer: