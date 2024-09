Tra le uscite Marvel targate Panini del 5 settembre 2024 troviamo l’ultima avventura di Cable, inserita nell’affresco di Fall of the House of X, scritta da Fabian Nicieza, l’uomo che più di ogni altro ha plasmato la storia del soldato del futuro: Nathan Summers deve allearsi con… la versione più giovane (e indisciplinata) di sé stesso!

Poi, oltre i due volumi dedicati ai cicli di Spider-Man rispettivamente di Tom Taylor e Chip Zdarsky, continua il ciclo di Daredevil di Saladin Ahmed in cui il rinato “Padre Murdock” deve affrontare letteralmente i suoi peccati, e torna sul palco anche Spider-Punk, con una nuova avventura a suon di punk rock di Hobie Brown e del resto della Spider-Band.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 5 settembre 2024.

Le uscite Marvel Panini del 5 settembre 2024

Daredevil 9

Devil e i Cavalieri Marvel 154

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #9

La pace che Matt Murdock pensava di aver trovato ha iniziato a sgretolarsi nel sangue: Daredevil ed Elektra devono ora vedersela con l’intera gang degli Heat!

Guidati da Bullseye, i criminali circondano i due Diavoli Rossi da ogni parte…

…e, come se non bastasse, Wilson Fisk fa il suo trionfale ritorno!

Inoltre, Matt si rivede con Foggy Nelson, ma l’incontro non sarà del tutto amichevole!

Cable: il futuro non si deve avverare

14,00 €

Contiene: Cable (2024) #1/4

Kid Cable è stato catturato da Orchis: indovinate chi andrà a salvarlo?

Fabian Nicieza torna al mondo mutante con nuove, intricate avventure di Cable…

…e rispolvera sue vecchie creazioni come Grembo Nero o nemici storici come Gargoyle.

E se Orchis è il problema attuale, la Neocrazia è quello che verrà subito dopo!

Spider-Punk: Corsa al Riarmo

14,00 €

Contiene: Spider-Punk: Arms Race (2023) #1/4

Una nuova avventura del Ragno anarchico di Terra-138, un mondo senza Norman Osborn!

Mentre Hobie Brown riunisce la Spider-Band per ricostruire il mondo, Hammer e Octavius gli presentano le Sentinelle Ammazzaragni!

Ospiti speciali T’Challa e, direttamente dal Wakanda, Shuri!

Dal team creativo di Anarchy in the U.S.A.!

L’incredibile Hulk di Peter David 13

Tempest Fugit

Marvel History

28,00 €

Contiene: Incredible Hulk (1999) #77/82, What If General Ross Had Become the Hulk? (2004) #1, Hulk vs. Fin Fang Foom (2007) #1, Incredible Hulk: Last Call (2019) #1

Nel 2005, sette anni dopo la conclusione del suo fondamentale ciclo di Incredible Hulk, Peter David ha raccontato una nuova saga del Gigante di Giada.

Intrappolato su un’isola misteriosa, Hulk si trova ad affrontare una schiera di mostri e di vecchi nemici.

Il tutto mentre, in parallelo, riviviamo un momento cruciale della vita del giovane Bruce Banner.

In appendice, altre avventure del Golia Verde firmate da PAD, tra cui una toccante storia di fantasmi e uno scontro con il drago alieno Fin Fang Foom.

Spider-Man di Tom Taylor

Marvel Deluxe

38,00 €

Contiene: Friendly Neighborhood Spider-Man (2019) #1/14, Free Comic Book Day 2019: Spider-Man/Venom #1 (II)

Uno spaccato della vita quotidiana di Spider-Man, tra alleati inattesi, nemici spietati e infide cospirazioni cittadine!

Troll Asgardiani in metropolitana? È un lavoro per Spid… ehm, Mary Jane Watson!

Sapevate che sotto New York si nasconde un’altra metropoli che ne è una specie di clone sotterraneo? Be’, Peter Parker no!

E come se non bastasse, zia May cela un segreto molto, molto doloroso che potrebbe spezzare il cuore di Peter!

Spider-Man di Chip Zdarsky

Marvel Omnibus

90,00 €

Contiene: Peter Parker: The Spectacular Spider-Man (2017) #1/6, #297/310, Peter Parker: The Spectacular Spider-Man Annual (2018) #1, Spider-Man: Life Story (2019) #1/6, Spider-Man: Life Story Annual (2021) #1

L’inossidabile duo composto da Spider-Man e Johnny Storm (meglio noto come la Torcia Umana dei Fantastici Quattro) è chiamato a confrontarsi con il temibile Kingpin!

Il nostro Arrampicamuri preferito finisce in un mondo dove Norman Osborn regna incontrastato.

Con il leggendario Mark Bagley ai disegni, ripercorriamo la vita di un altro Peter Parker con l’acclamato “What If…?” Spider-Man: La storia della mia vita.

Tutte le storie di Spidey scritte dal vulcanico Chip Zdarsky (Daredevil) raccolte in un unico volume!

Spectacular Spider-Man 2

Marvel Masterworks 38

32,00 €

Contiene: Peter Parker, the Spectacular Spider-Man (1976) #16/31

Il secondo volume della raccolta della serie Peter Parker, the Spectacular Spider-Man è, se possibile, ancora più spettacolare del primo!

Tutto ha inizio con uno scontro contro lo Scarabeo, dopodiché Peter viene inviato a Los Angeles dove deve vedersela con… Angelo e l’Uomo Ghiaccio.

È quindi la volta, per non fare che qualche nome, dei Duri, dello Scorpione e del Maggia, e di ospiti come la Tigre Bianca, Moon Knight e Daredevil (qui disegnato per la prima volta da Frank Miller).

Ma nell’ombra si nasconde un nemico ancora più spietato: l’inquietante Carrion.