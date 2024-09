Jujutsu Kaisen: il nuovo capitolo rivela i momenti finali di Sukuna

Jujutsu Kaisen questo mese si concluderà a tutti gli effetti, con la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha che pubblicherà l’ultimo capitolo del manga. E come si può immaginare tutti gli occhi sono puntati sulla serie nel suo tratto finale. Il mangaka, Gege Akutami, sta correndo verso il traguardo e questa settimana ha segnato un importante punto di svolta per il finale.

Dopo tutto, il capitolo 268 di Jujutsu Kaisen rivela il destino di Sukuna e le sue ultime parole dovrebbero suonare un campanello d’allarme per i fan. Da questo punto in poi seguiranno alcune anticipazioni che vogliono approfondire gli sviluppi del capitolo pubblicato in Giappone letto di pari passo fai fan italiani di Jujutsu Kaisen. Quindi è preferibile per coloro che non l’hanno ancora letto, non proseguire ulteriormente con la lettura.

Coloro che sono aggiornati su Jujutsu Kaisen, sanno che l’ultimo aggiornamento del manga ha visto Sukuna in difficoltà e non al comando dello scontro. Grazie alla resistenza di Megumi, Sukuna viene finalmente strappato dal corpo del ragazzo dopo che Yuji e Nobara hanno inchiodato l’anima della maledizione. Yuji offre asilo a Sukuna mentre il Re delle Maledizioni inizia a svanire, ed è allora che Sukuna esprime le sue ultime parole:

“Devo complimentarmi per come ti comporti da idiota…Yuji Itadori! Ma non osare insultarmi perché sono una maledizione!“.

Alla fine del capitolo 268 di Jujutsu Kaisen, Sukuna svanisce in cenere e le sue ultime parole risuonano tra i fan. Dopotutto, le sue ultime parole sono una ripetizione della prima. La sua dichiarazione di “Sono una maledizione” è presa direttamente dal primo incontro di Sukuna con Yuji. E nelle sue ultime parole, Sukuna riesce a mostrare un po’ di rispetto a malincuore per il suo ex contenitore. Invece di chiamare Yuji moccioso, Sukuna pronuncia il nome completo del ragazzo, quindi è chiaro che il Re delle Maledizioni è arrivato a riconoscere il valore di Yuji prima della sua morte.

Dopo aver trascorso anni con Sukuna, è quasi incredibile assistere ai suoi ultimi momenti. Il Re delle Maledizioni ha causato più guai di chiunque nella serie shonen. Dalla sconfitta di Gojo alla distruzione di una parte di Shibuya, Sukuna è stato davvero il peggiore. È appropriato vederlo semplicemente svanire alla fine, mentre la sua eredità viene distrutta. E sulla scia della morte di Sukuna, sono Yuji e i suoi amici ad essere sopravvissuti.

Fonte – Comicbook