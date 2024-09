Tra le uscite manga Star Comics del 3 settembre 2024 troviamo un nuovo volume di Aula Alla Deriva, il capolavoro horror di Kazuo Umezz, e di Let’s Haikyu?!, lo spin-off dello spokon dedicato alla pallavolo che quest’estate è stato protagonista anche nelle sale cinematografiche..

Inoltre si conclude con il terzo volume I Want To Be The Wall, arriva l’anime comics di One Piece Red e continua, sull’onda del successo del live action di Netflix, la nuova edizione di Yu Degli Spettri.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 3 settembre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 3 settembre 2024

AULA ALLA DERIVA n. 5

UMEZZ COLLECTIONN n.21

di Kazuo Umezz

€ 17,00

IL GRANDE CAPOLAVORO DEL MAESTRO DELL’HORROR GIAPPONESE!

Dopo la terribile esperienza della setta devota al culto dell’occhio gigante, i ragazzi della scuola elementare Yamato devono affrontare di nuovo le angherie di Sekiya, inaspettatamente rinsavito. Il “signore del pane” cerca di scatenare un linciaggio ai danni di Takamatsu, che riesce a salvarsi grazie ad una scossa di terremoto e successivamente scopre una strana crepa sul fondo del pozzo dove è stato messo ai lavori forzati…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 50

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Conan, Ran e Kogoro stanno cenando al ristorante, quando scoprono che nello stesso locale si sta svolgendo un’uscita di gruppo a cui stanno partecipando nientemeno che gli agenti di polizia Sato, Takagi, Chiba e Yumi… Durante la serata, tuttavia, il cuginetto di due dei partecipanti viene rapito! Sarà poi la volta di un caso alla cui risoluzione collaborarono Shinichi Kudo e Heiji Hattori ai tempi della scuola media…

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 28

di Akira Toriyama

€ 15,00

Durante il Cell Game si assiste all’attesissima sfida tra Goku e il potente mostro, ma il Saiyan si arrende prima della fine del match per cedere il passo a suo figlio Gohan, che rivela finalmente la sua piena potenza!

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 11

GHOST n.222

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Avendo Arata scoperto che esiste la possibilità che Shinju fosse ancora minorenne quando è stata accusata, la condanna a morte che era stata inflitta in primo grado alla donna decade e, approfittando di uno spiraglio al momento del trasferimento, i due fuggono dal tribunale. Mentre vengono alla luce uno dopo l’altro tutte le scioccanti verità che riguardano Shinju, Arata le propone di morire insieme…

FUNGUS AND IRON n. 5

TECHNO n.335

di Ayaka Katayama

€ 5,90

OPERA CONSIGLIATA ANCHE DA HAJIME ISAYAMA, AUTORE DE L’ATTACCO DEI GIGANTI!

Sono rimasti ancora due portatori di voglia. Dante e i suoi compagni si dirigono verso un distretto femminile dell’ex continente africano per cercare di prendere contatto la ragazza dalla voglia di orso ma, oltre alla speranza, li attendono un feroce attacco da parte di Amigasa e un’ingegnosa trappola…

I WANT TO BE THE WALL n. 3

QUEER n.96

di Honami Shirono

€ 7,50

UNA SERIE CHE APPROFONDISCE CON DOLCEZZA E SENSIBILITÀ LE TEMATICHE LGBTIQ+!

Dopo lo smascheramento del loro matrimonio di copertura e l’avvicendarsi di esperienze che li hanno visti sostenersi a vicenda, per Yuriko e Gakurota è finalmente arrivato il momento di uno speciale lieto fine, in un ultimo volume traboccante di emozioni!

INUYASHA WIDE EDITION n. 18

NEVERLAND n.369

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

È la resa dei conti tra la mostruosa Tekkei e Naraku! Il mezzodemone non sbaglia un colpo e riesce ad attraversare il confine tra questo e l’altro mondo, seguito da Inuyasha e i suoi. Davanti all’imponente tomba del padre di Inuyasha una nuova mostruosa entità fa la sua comparsa… sarà un nemico o un alleato? E ce la farà Sesshomaru a superare indenne il tranello di Kagura?

LET’S HAIKYU!? n. 8

TARGET n.155

di Haruichi Furudate,Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

Al secondo turno del torneo nazionale, il Karasuno si trova a dover affrontare una delle squadre più temute: l’Inarizaki. Riuscirà a vincere il match e ad accedere quindi alla “battaglia della discarica” con il Nekoma? Sapranno i nostri atleti non cedere di fronte all’umorismo dei giocatori del Kansai?!

MAGICAL GIRL RISUKA n. 6

STARLIGHT n.360

di Kinu Nishimura,Nao Emoto,NISIOISIN

€ 6,50

UNA NUOVA SORPRENDENTE OPERA DAGLI AUTORI DI BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE E SAVAGE SEASON!

Kizutaka e le sue compagne hanno sconfitto due dei sei maghi ma, proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto, fa la sua comparsa Kagi Mizukura, che con la sua abilità “infrangi-magia” si rivelerà una vera spina nel fianco. Dopo aver bloccato il potere di Risuka e Tsunagi ed essersi preso gioco del piano di Kizutaka, il peggior nemico di sempre non lascerà via di scampo!

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – WORLD HEROES’ MISSION – ROMANZO

di Anri Yoshi,Kohei Horikoshi

€ 15,00

IL ROMANZO TRATTO DAL FILM CAMPIONE D’INCASSI!

La setta Humarise, seguace di una pericolosa teoria apocalittica, ha disseminato per il pianeta dei tremendi dispositivi chiamati Ideo Trigger Bomb con l’intento di produrre una massificata perdita di controllo dei superpoteri, dichiarando guerra alla società degli Heroes e puntando all’eradicazione dei Quirk stessi! Mancano due ore alla detonazione degli ordigni… La situazione è critica e Pro Heroes da ogni angolo del mondo sono chiamati a raccolta per “disinnescare” l’enorme pericolo. Ha così inizio una battaglia a cui prenderanno parte anche i tirocinanti della sezione Hero del Liceo Yuei!

Giunge finalmente in Italia la light novel tratta dal terzo lungometraggio d’animazione ispirato all’universo di My Hero Academia, in cui Midoriya e compagni dovranno combattere con tutte le loro forze per sventare una minaccia di portata mondiale!

ONE PIECE FILM RED – ANIME COMICS n. 1

di Eiichiro Oda

€ 10,90

DOPO IL ROMANZO, ECCO FINALMENTE ANCHE L’ANIME COMICS TRATTO DAL FILM RECORD D’INCASSI AL CINEMA!

Si accendono i riflettori sul grande concerto di Uta, la diva della canzone che fa impazzire il mondo! L’euforia dell’evento contagia anche la ciurma di Cappello di Paglia, ma il panico dilaga nel momento in cui viene a galla il terribile segreto che la ragazza nasconde! Cos’è la Nuova Era che secondo la cantante farà calare il sipario sulla Grande Era della Pirateria… e in cui tutti saranno felici?!

Un coloratissimo anime comics, tratto dall’omonimo film campione d’incassi, che si aggiunge al vasto e super variopinto universo delle opere targate One Piece!

PROMISE CINDERELLA n. 8

AMICI n.313

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

Dopo aver scoperto la vera identità della geisha Kikuno, Issei si confronta con lei e, subito dopo, sparisce. Messasi sulle sue tracce, Hayame si rende conto che l’affetto che nutre per il ragazzo è cresciuto enormemente… Inoltre, Seigo decide di troncare la sua relazione con Kikuno e la mette alle strette…

RECORD OF RAGNAROK – LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE n. 2

ACTION n.361

di Keita Iijika,Shinya Umemura,Takumi Fukui

€ 6,50

LO SPIN-OFF DEDICATO A UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DI RECORD OF RAGNAROK!

Mother Goose, un gruppo criminale di Londra, si para davanti a Jack, che continua a lottare contro i potenti, alla ricerca dei colori delle emozioni più belli. Per di più, quelle del suo leader Noah sono invisible, una sfumatura che nemmeno Jack ha mai visto prima. Sul Tower Bridge, tenebre nere come la pece si scontrano senza pietà con il male più puro!

SOLO LEVELING n. 18

MANHWA n.109

di Chugong,DUBU(REDICE STUDIO)

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Dopo aver sconfitto l’Architetto, Jinwoo Sung si prepara ad apprendere la verità che si cela dietro “il Sistema”… Ma sarà davvero così che andranno le cose? Nel frattempo, a Tokyo, il livello della sfida continua ad alzarsi…

TO YOUR ETERNITY n. 21

STARLIGHT n.361

di Yoshitoki Oima

€ 5,90

POTRÀ UN ESSERE IMMORTALE, SENZA FORMA E SENZA NOME, COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI “VITA”?

Sembra che quelli della Kaibara stiano mirando proprio alla “sfera” capace di esaudire qualunque desiderio. Fushi e compagni partono alla sua ricerca per fermare il complotto, seguiti dalla bambola intenzionata a diventare un essere umano. Incalzato dai cacciatori randagi di immortali, il gruppo di Fushi accoglie anche Andy, un ragazzo promosso a cinque stelle riconosciuto dalla Kaibara. Nel mezzo della battaglia cui i nostri andranno incontro, vengono a galla l’origine e il segreto nascosto della bambola…

TOKYO ALIENS n. 8

STORIE DI KAPPA n.335

di NAOE

€ 6,50

Natsuki Hyogo incontra casualmente in città Chizuru Sato, un’amica d’infanzia di cui era innamorato. Con il riaccendersi del sentimento che provano l’uno per l’altra, i due si riavvicinano, ma i tentacoli di un terribile alieno mettono a repentaglio la vita della ragazza. Così, spinto dal desiderio di proteggerla, Hyogo ritorna con la mente al giorno della morte di sua madre e al momento in cui conobbe Amamiya…

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 3

GHOST n.221

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Prosegue la nuova, bizzarra vita di Yusuke, che inizia pian piano a capire le implicazioni del guaio in cui si è cacciato. Come se non bastasse, ecco che gli si para davanti un tizio davvero fuori dal comune…