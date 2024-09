Dragon Ball: svelata la cover 24 ridisegnata dal mangaka di Rookies

Dragon Ball darà il via alla sua speciale celebrazione del 40° anniversario dal debutto del manga quest’anno in autunno. E per festeggiare ci sarà una nuova interpretazione di tutte le cover dei volumi di Akira Toriyama ridisegnati da altri mangaka importanti. L’ultimo ad aver preso parte al progetto è stato il mangaka di Rookies, Masanori Morita. Goku ha debuttato per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1984, e da allora è diventato un franchise famosissimo. Il mese di ottobre celebrerà i 40 anni da quel debutto, e Shueisha vuole celebrare l’impressionante traguardo del manga con alcuni nuovi progetti, mostre d’arte e molto altro.

Dragon Ball ospiterà una speciale mostra d’arte in Giappone, e presenterà tutte le 42 cover dei volumi realizzate in stili diversi dagli altri mangaka di Shonen Jump. In precedenza, i mangaka di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, di Black Clover, Yuki Tabata, del mangaka di Tokyo Ghoul, Sui Ishida e altri, la nuova cover ridisegnata è quella del volume 24 da parte del mangaka di Rookies e Rokudenashi Blues, Masanori Morita.

DRAGON BALL Volume 24 by Masanori Morita (ROOKIES, Rokudenashi BLUES). This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/mlLn2DAPHI — Shonen Jump News (@WSJ_manga) August 30, 2024

Questo non sarà l’unico evento in programma per il 40° anniversario di Dragon Ball, poiché il franchise tornerà sugli schermi con un nuovo anime. Si intitola Daima ed è una nuovissima serie anime destinata a uscire più avanti in autunno, ma deve ancora confermare una data di uscita precisa. Il defunto mangaka Akira Toriyama ha contribuito a creare la storia principale originale e i design dei personaggi di Daima con Yoshitaka Yashima e Aya Komaki che dirigono la serie per Toei Animation. Katsuyoshi Nakatsuru adatta invece i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara supervisiona e scrive le sceneggiature.

Masako Nozawa tornerà a doppiare ancora una volta la voce a Kid Goku, ed è attualmente l’unica confermata del cast vocale di Dragon Ball Daima. Akira Toriyama aveva precedentemente anticipato la storia originale di Daima come tale prima della sua scomparsa:

“A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici vengono rimpiccioliti. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo. Ci saranno grandi avventure con azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Poiché Goku deve compensare le sue piccole dimensioni, usa il suo Power Pole per combattere, che non si vedeva da molto tempo“.

