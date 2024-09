Dandadan: il mangaka parla delle sue ispirazioni principali

Dandadan è considerato ampiamente come uno degli adattamenti anime più attesi di quest’anno. Con Science Saru a bordo, la serie è destinata a introdurre un pubblico completamente nuovo in un mondo basato sull’occulto. Dai fantasmi agli alieni, Dandadan è una perfetta miscela di horror e commedia. E in una recente intervista, il mangaka della serie, Yukinobu Tatsu, ha parlato delle sue ispirazioni affermando che il suo manga è nato dopo aver letto le storie di Junji Ito e Ultraman.

Junji Ito, il maestro dell’horror, e Ultraman sono i motivi principali per cui Dandadan è nato.In Giappone, Tatsu ha preso parta ad un’intervista di recente, e il mangaka della serie ha parlato delle sue ispirazioni. “A volte faccio riferimento alle opere di Junji Ito“, ha ammesso.

“Penso tra me e me, ‘Perché questo disegno è così inquietante? Trovo che i suoi disegni siano molto dettagliati e abbiano una quantità insolita di linee. Tuttavia, ha scene che mi hanno fatto ridere e chiedere, ‘Non è una specie di scherzo?’ Penso che paura e umorismo vadano di pari passo”.

Tatsu ha detto anche che si è ispirato anche a Ultraman nel disegnare alieni e mostri. “Mi piace molto Narita Toru, che è meglio conosciuto per i suoi design di Ultraman. Quando ero alle elementari e vedevo le repliche di Ultraman durante le vacanze estive, ho pensato che fosse solo una storia di supereroi. Ma quando ho guardato i design di Toru crescendo, ho scoperto un elemento crudo e inquietante che mi piace molto“.

Da Ultraman a Junji Ito, Tatsu guarda ai successi che lo hanno preceduto. Il manga in questione è ancora in corso e il suo successo l’ha portato alla prima stagione dell’adattamento anime che debutterà quest’anno in autunno.

Gli eventi ruotano attorno a Momo Ayase, che stringe un’insolita amicizia con il fanatico degli UFO della sua scuola, che lei soprannomina “Okarun” perché ha un nome che non deve essere pronunciato ad alta voce. Mentre Momo crede negli spiriti, pensa che gli alieni non siano altro che sciocchezze. E il suo nuovo amico, pensa esattamente l’opposto. Per risolvere la questione, i due si mettono in viaggio per dimostrare all’altro che si sbaglia.

Fonte – Comicbook