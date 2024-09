Il fumetto italiano sta per tornare al cinema, ma in un veste leggermente diversa. Stiamo parlando di Generazione Fumetto il nuovo documentario di Omar Rashid che con interviste ai diretti interessati vuole esplorare la situazione del panorama italiano.

Il film, prodotto e distribuito da Valmyn di Alessandro Tiberio e scritto e diretto da Omar Rashid, già autore di documentari come Lockdown 2020 – L’Italia invisibile e di Vulcano – La vita che dorme, che mostrava l’eruzione del vulcano islandese sul monte Fagradalsfjall dopo 800 anni di inattività. Rashid ha realizzato con la sua casa di produzione Gold molti progetti in VR – realtà virtuale, tecnica a cui tiene molto e che porta costantemente in giro per il Paese e per le scuole.

La settima arte è esplosa nell’ultimo decennio e il film vuole provare ad indagare questo fenomeno “dal di dentro”, parlandone con i diretti interessati. Sarà infatti impreziosito dalle interviste a Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua, Rita Petruccioli, Sara Pichelli, Maicol & Mirco, Sio e Zerocalcare. La scelta dei nomi coinvolti è derivata dall’età anagrafica vicina al regista. Sono tutti nati negli anni ’80. Tutti hanno potuto fare della propria passione un lavoro. E soprattutto tutti lo hanno utilizzato come modo per esprimere il proprio vissuto e la propria ideologia.

Generazione Fumetto ha coinvolto però nelle interviste anche nomi dello spettacolo italiano – un esempio su tutti, Lillo Petrolo. Con loro anche i fan di questi artisti, oltre a editori, coloristi, disegnatori e tutti coloro che contribuiscono a creare quelli che chiamiamo graphic novel.

Questa invece la sinossi ufficiale del film. Generazione Fumetto è un documentario intimo e approfondito che esplora l’evoluzione, l’influenza e le prospettive del fumetto italiano contemporaneo. Partendo da 7 artisti emblematici della nuova generazione – Zerocalcare, Giacomo Bevilacqua (Keison), Michael Rocchetti (Maicol & Mirco), Simone Albrigi (Sio), Mirka Andolfo, Sara Pichelli e Rita Petruccioli – il film indaga lo status del fumetto come linguaggio artistico, la sua evoluzione, il suo impatto sulla cultura, e le possibili traiettorie future.

Generazone Fumetto sarà prossimamente al cinema, qui sotto potete trovare il primo trailer: