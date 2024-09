Hunter x Hunter: Togashi aggiorna i fan sulla sua salute

Hunter x Hunter si sta preparando per un grande ritorno e, come previsto, tutti gli occhi dei fan sono puntati sul suo mangaka. Yoshihiro Togashi è un pilastro di Shueisha e un punto di riferimento per i lettori dei manga ed è difficile pensare ad un altro mangaka così amato e soprattutto supportato. I suoi vari problemi di salute potrebbero aver rallentato Togashi, ma è ben lungi dall’aver concluso la sua carriera. Dopotutto, Hunter x Hunter tornerà con nuovi capitoli con la pubblicazione di un nuovo volume nel mese di ottobre e il mangaka è tornato al lavoro nonostante un recente problema di salute.

L’aggiornamento arriva dallo stesso Togashi, che ha pubblicato due foto per i fan sui social media. In una, ha ammesso di essere stato recentemente in condizioni poco felici. Ha infatti ammesso: “Ero seduto in bagno e mi sono fatto male alla schiena” e poi ha parlato del suo lavoro in corso dicendo “La colorazione è in arrivo“. Poi, in un secondo post, ha anticipato altri aggiornamenti sulla colorazione per Hunter x Hunter, mentre si avvicina il suo ritorno su Shonen Jump.

Questo aggiornamento arriva più di una settimana dopo che Togashi ha utilizzato il suo profilo X (Twitter) per confermare che la sua schiena stava di nuovo facendo i capricci. La nota preoccupante ha radunato i fan dalla sua parte, che lo hanno esortato a prendersi una pausa. Dopotutto, Hunter x Hunter viene sempre dopo in quanto non c’è niente di più importante del benessere di Togashi e della sua salute.

Il famoso mangaka ha infatti detto tutto alla luce del sole per quanto riguarda la sua salute. Togashi è nel settore dei manga da decenni e si è fatto un nome con Yu Yu Hakusho prima dell’arrivo di Hunter x Hunter. Nel 2006, l’intenso programma che Togashi e i ritmi di lavoro sostenuti hanno provocato una serie di conseguenze fisiche. Hunter x Hunter ha iniziato a prendersi delle pause regolari per adattarsi alla sua salute. In precedenti lettere ai fan, Togashi ha ammesso che persino andare in bagno è diventato impossibile a causa del mal di schiena che prova, e spesso si ritrova a disegnare sdraiato per prevenire ulteriori lesioni alla spina dorsale.

Fonte – Comicbook