Jujutsu Kaisen: svelata la top 10 dei personaggi più amati della serie

I fan di Jujutsu Kaisen, come tutti i fan di altre serie manga, hanno i loro personaggi preferiti e che supportano particolarmente. Nel corso degli anni, la serie ha introdotto una serie di personaggi, dagli stregoni alle maledizioni. E in questi giorni la serie scritta e disegnata da Gege Akutami sta raggiungendo il culmine, dato che la conclusione del manga è ormai alle porte. Ora, un nuovo sondaggio sulla popolarità del manga che precede la sua conclusione, ha finalmente rivelato la top 10 definitiva sui personaggi più amati dai fan e si scopre che Gojo Satoru ha conquistato la vetta.

La rivelazione arriva da Weekly Shonen Jump, che ha pubblicato il capitolo 267 di Jujutsu Kaisen questa settimana. In questa occasione i fan hanno ricevuto i risultati del quarto sondaggio sulla popolarità del manga. Le prime dieci scelte sono state condivise con i fan e, come tutti avevano immaginato, Gojo è il vincitore.

E per di più, Gojo non ha solo vinto questo sondaggio, ma ha dominato in assoluto l’evento. Gojo detiene ora il record del maggior numero di voti in qualsiasi singolo sondaggio sulla popolarità di Shonen Jump, Quindi i fan sono scesi in massa per supportare lo stregone più potente di sempre. Di seguito è possibile dare un’occhiata alla top 10 del sondaggio:

Gojo – 113.392 voti Yuji – 48.131 voti Megumi – 28.502 voti Geto – 19.156 voti Naoya – 11.731 voti Choso – 6.247 voti Yuta – 5.991 voti Nanami – 4.162 voti Sukuna – 4.077 voti Toji – 3.218 voti

Jujutsu Kaisen ha introdotto grandissimi personaggi, ma si capisce che nessuno di loro si avvicina a Gojo in termini di fama. Dalle sue battute virali al suo impressionante potere da stregone, Gojo è una forza della natura, quindi questo traguardo non sorprende più di tanto.

Ora, i fan di Jujutsu Kaisen dovranno aspettare e vedere come si delinea il destino del personaggio nel manga. La serie dovrebbe concludersi il 30 settembre, quindi mancano solo pochi capitoli. Al momento, le cose non sembrano andare tanto bene per il futuro di Gojo, ma Gege Akutami potrebbe avere un asso nella manica per lo stregone.

