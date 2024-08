Naruto: Kishimoto parla delle sue principali ispirazioni

Naruto ha segnato un’era durante la sua serializzazione su Weekly Shonen Jump di Sheisha e chiaramente Masashi Kishimoto è uno dei mangaka preferiti dei fan da sempre. Ma nel mondo dei manga come anche del cinema, gli artisti si ispirano a vicenda e in questo modo danno vita ai loro progetti. Nel mondo dei manga, sappiamo che serie come My Hero Academia e Kagurabachi hanno preso ispirazione da Naruto. Ora, Masashi Kishimoto ha svelato cosa lo ha ispirato a creare il suo manga, e bisogna ringraziare in parte The Matrix.

Di recente, Kishimoto ha condiviso il suo amore per The Matrix con i fan durante una rara apparizione di persona in Francia. L’evento, che ha visto Kishimoto in compagnia di Mikio Ikemoto, era tutto incentrato sull’eredità del Villaggio della Foglia. In questa occasione Kishimoto ha detto che due serie lo hanno davvero ispirato quando ha realizzato Naruto, ed erano The Matrix e i film di Kung Fu.

Chiaramente, The Matrix è arrivato proprio mentre Naruto stava decollando. Entrambi i titoli risalgono al 1999 e, in uno straordinario scherzo del destino, i registi di The Matrix hanno creato il film dopo essersi ispirati a diversi anime. Da Ghost in the Shell a Ninja Scroll, alcuni titoli anime di spessore degli anni ’80 hanno contribuito a ispirare The Matrix. Il film live-action ha poi ispirato Naruto.

Considerando anche il lavoro di Kishimoto su titoli come Samurai Eight: The Tale of Hachimaru, il mangaka ha un amore indiscutibile per la fantascienza. Naruto potrebbe non aver approfondito molto l’argomento durante il suo periodo di massimo splendore, ma le cose hanno visto dei cambiamenti più decisi con Boruto: Naruto Next Generations. Nella serie sequel infatti la tecnologia ha preso piede, e parte di essa è decisamente terrificante.

Al momento non ci sono novità sul ritorno sia di Naruto che di Boruto sul piccolo schermo. Nel primo caso, ci riferiamo chiaramente ai quattro episodi speciali che avrebbero dovuto celebrare i 25 anni dal debutto della serie anime sul piccolo schermo. Tuttavia con il manga di Boruto in corso, i fan hanno sempre modo di intrattenersi con le vicende del Villaggio della Foglia.

