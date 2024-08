Naruto: Masashi Kishimoto parla dell’arco narrativo più difficile del manga

Sono passati anni da quando Naruto si è concluso con Masashi Kishimoto che ha portato a termine le avventure e le vicende del ninja biondo. Ma la serie è tutt’altro che finita. Non solo il franchise continua a vivere con il suo sequel Boruto, ma la serie principale ogni giorno riesce a conquistare tanti fan da ogni parte del mondo. La serie è considerata iconica e gran parte del suo successo è merito di Kishimoto. Il mangaka ha trascorso quasi 20 anni su Naruto e recentemente ha svelato quale degli archi è stato il più difficile da realizzare.

La rivelazione arriva dallo stesso Kishimoto, che è apparso in Francia per uno speciale evento, in persona. In questa occasione ha risposto alle domande su Naruto con Mikio Ikemoto. Un fan ha quindi voluto sapere quale arco è stato il più difficile da completare in Naruto. E a quanto pare, Kishimoto ha avuto molte difficoltà con l’arco dell’invasione di Pain.

LEGGI ANCHE:



Godzilla Minus One arriva in home video anche in Italia

Secondo Kishimoto, l’arco più difficile da scrivere è proprio quella relativa a questa trama, e non dal punto di vista della sua azione. Piuttosto, Kishimoto ha lottato con gli ideali dell’arco; Naruto e Nagato avevano due opinioni molto diverse sulla pace ed entrambe erano valide. Kishimoto ha detto di aver avuto difficoltà a concludere il conflitto della coppia poiché aveva bisogno di rendere Naruto il chiaro vincitore e allo stesso tempo di affermare la sfumatura dietro la posizione di Nagato.

Chiaramente, Naruto ha sfidato Kishimoto in alcuni grandi modi, ma il suo arco narrativo più difficile è stato quello di Pain. L’invasione ha davvero segnato un cambiamento nella vita di Naruto e nel futuro del Villaggio della Foglia. L’invasione di Pain ha inferto un duro colpo all’Akatsuki e ha costretto la Foglia a riunire il mondo dei ninja. Il successivo Summit dei Kage ha innescato l’inizio della Quarta Grande Guerra Ninja, quindi senza Pain, difficilmente la serie manga avrebbe avuto gli sviluppi di cui tutti i fan sono a conoscere.

In occasione della presenza di Kishimoto a Parigi, il mamgaka ha anche rivelato di avere intenzione di lavorare su un nuovo progetto manga anche se al momento rimane solo una voce.

Fonte – Comicbook