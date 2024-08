Naruto: l’editor del manga ricorda quando Kishimoto ha studiato One Piece

I primi anni 2000 hanno visto il dominio di Naruto e One Piece su tantissime serie shonen serializzate su Weekly Shonen Jump di Shueisha. Questo fino a un certo punto, dato che ad oggi, da diversi anni, tutti gli occhi dei fan sono puntati su One Piece e per una buona ragione. Sono passati più di 20 anni dal debutto della serie ed Eiichiro Oda ha ancora tanto da dare.

One Piece rimane uno dei titoli più performanti di Shueisha e, dal suo lancio, il fandom ha visto successi inziare e concludersi. Ma ci sono state anche altre serie che si sono contraddistinte per anni, come ad esempio Naruto. Ma Kishimoto ha studiato a fondo il manga di One Piece e ora scopriamo il motivo.

Yahagi Kosuke è colui che ha raccontato tutto ai lettori di Shonen Jump. L’editor, che ha supervisionato Naruto sin dall’inizio, ha ammesso le lezioni che One Piece ha insegnato a Naruto.

“Per cominciare, One Piece ha iniziato la serializzazione prima di Naruto. Kishimoto ha anche detto: “Non potrà mai competere con One Piece. One Piece è troppo interessante“. Lo pensavo anche io, ma ho detto, “Non dovresti dirlo“, ha condiviso l’editor. “Quindi quando abbiamo iniziato a lavorare su Naruto, ci siamo scomposti e abbiamo analizzato cosa ci fosse di così fantastico in One Piece“.

Continuando, Yahagi ha sottolineato alcune delle caratteristiche più impressionanti di One Piece che hanno poi influenzato Naruto. L’editor ha detto che Oda ha fatto sembrare il suo manga un gioco di ruolo con tutte le sue diverse ambientazioni. Il pubblico avrebbe seguito la ciurma di Cappello di Paglia mentre attraversava varie terre per completare una missione prima che il ciclo ricominciasse. Oltre a ciò, Yahagi ha elogiato One Piece per aver alcuni archi dedicati ai suoi personaggi principali piuttosto che isolare Rufy.

“Più studio One Piece, più è sorprendente. Non posso competere con questo. Se voglio competere con il manga, dovrò sorprendere le persone con l’azione. Ne sono consapevole. Lo stesso Kishimoto ha detto che non poteva scrivere una storia più toccante di One Piece. Quindi ha pensato di provare a competere da qualche altra parte. Naruto ha preso una direzione tutta sua. E lo stile del suo mamgaka è stato incredibile“, ha condiviso l’editor di Naruto.

Chiaramente, Naruto segue gli stessi punti fermi shonen che One Piece rispetta, ma entrambe le serie seguono la loro strada.

Fonte – Comicbook