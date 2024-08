One Piece – Netflix: Matt Owens ha impedito i tagli di alcuni archi narrativi

Nonostante il forte scetticismo tra moltissimi appassionati di One Piece, il franchise ha sorpreso tutti ancora una volta con la prima stagione del live-action su Netflix. La serie manga è in corso da decenni e, grazie a Eiichiro Oda, il franchise sta prosperando. La serie ha infatti superato tutte le aspettative l’anno scorso con la prima stagione del live-action, dimostrando che Hollywood poteva realizzare adattamenti live-action di qualità. E secondo un recente aggiornamento, la troupe che lavora al live-action vuole a tutti i costi mantenere la seconda stagione di One Piece il più autentica possibile.

Queste informazioni arrivano da Nux, un famoso YouTuber virtuale, nonché amico dello showrunner di One Piece, Matt Owens. Secondo lo YouTuber, Owens si è dedicato a dare il ritmo alla seconda stagione dell’adattamento di Netflix. Tuttavia, sono iniziati a sorgere alcuni problemi. Pare infatti che alcuni dirigenti di Netflix volevano semplificare o addirittura tagliare alcuni archi della seconda stagione per arrivare ad Alabasta più velocemente. Ma Owens ha respinto l’idea.

Dopo tutto Eiichiro Oda ha trascorso tantissimi anni della sua carriera sul manga, costruendo archi su archi fondamentali per la storia. Questa magistrale costruzione della storia ha reso Oda una leggenda tra i fan, e Owens non ha accettato la proposta di semplificare un singolo arco solo per raggiungere prima l’arco narrativo di Alabasta.

Questo richiama anche la presenza di Oda nell’adattamento live-action. Il mangaka di One Piece ha l’ultima parola su tutti gli aspetti della serie. Ma fortunatamente Oda ha trovato un vero alleato in Owens. Lo showrunner si è rivelato fondamentale nel rendere One Piece un successo su Netflix.

Nella prima stagione, Owens ha dovuto comunque tagliare alcuni momenti come Zoro contro Hatchi e Sanji contro Kuroobi per fare spazio ad altre questioni urgenti della storia. Tuttavia, il cuore di One Piece è stato adattato perfettamente nel live-action, ed è questo che conta di più. Owens ha combattuto per il fandom da quando ha assunto il ruolo di showrunner, e questo ultimo aggiornamento non fa che rafforzare la sua reputazione.

Ricordiamo che tutti gli otto episodi della prima stagione del live-action sono presenti su Netflix. Al momento, non ci sono informazioni su una potenziale data di uscita della seconda stagione, ma la produzione dei nuovi episodi è iniziata quest’estate e le indiscrezioni suggeriscono che debutteranno l’anno prossimo.

Fonte – Comicbook