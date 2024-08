One Piece: svelato uno degli attori di Chopper per il live-action?

Il live-action di One Piece di Netflix si sta preparando per la sua prossima avventura, portando agli appassionati la seconda stagione. All’inizio di quest’estate, tutti gli occhi erano puntati sulla serie live-action, con l’inizio della produzione della nuova stagione. E il tutto si sta decisamente muovendo, visti i recenti casting annunciati da Netflix e che abbiamo riportato. Tutti i fan della serie shonen sui pirati sono però ansiosi di scoprire in che modo un personaggio in particolare debutterà nella seconda stagione del live-action. Il riferimento è proprio indirizzato a Tony Tony Chopper e adesso un nuovo rapporto suggerisce che Netflix avrebbe selezionato un attore per interpretare una parte specifica di Chopper.

Quindi pare sia emerso uno dei nomi degli attori che interpreterà Chopper. A quando pare ci sarà più di un attore a interpretare il medico dei Cappelli di Paglia e questo ha senso. Dopotutto Chopper assume diverse trasformazioni e l’ultimo aggiornamento sul casting si concentra sul suo Heavy Point. Infatti sembrerebbe che lo stuntman e attore Gavin Gomes interpreterà questa versione di Chopper.

Le informazioni provengono dalla comunità Discord del live-action di One Piece. La pagina, che ha esaminato diversi casting, ha appena rilasciato nuove informazioni su Chopper. Secondo il team, Gomes ha aggiornato di recente il suo curriculum di attore includendo Chopper di One Piece con Netflix.

Dopotutto, l’introduzione di Chopper sarà fondamentale nella seconda stagione di One Piece di Netflix. Non solo il personaggio è uno dei preferiti dei fan, ma non è sicuramente una figura facile da adattare in un live action. Chopper è una renna il cui frutto del diavolo gli consente di assumere una forma ibrida umanoide a piacimento. Il più delle volte, Chopper è un personaggio chibi, quindi molto tenero, ma può diventare spaventoso e pericoloso. La sua forma Heavy Point è uno di questi stati, quindi Gomes dovrebbe dare vita a quella forma imponente. A questo punto, non si sa se l’attore farà motion capture per l’Heavy Point e/o interpreterà Chopper direttamente.

