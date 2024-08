One Piece – Netflix: svelata l’attrice che interpreterà Nefertari Bibi

La serie live-action di One Piece ha dato il via alle riprese della seconda stagione e poco dopo Netflix ha iniziato a rivelare i primi casting ufficiali. Il più recente è l’attrice che interpreterà la dottoressa Kureha e adesso è arrivato il turno di Bibi. È stato anche confermato che la seconda stagione di One Piece di Netflix adatterà degli importanti archi narrativi. E questo aggiornamento è arrivato con i primi annunci del casting che hanno rivelato alcuni nuovi volti che si vedranno nella seconda stagione.

Il mangaka di One Piece, Eiichiro Oda, aveva precedentemente anticipato ai fan dei nuovi annunci sul casting. Questi avrebbero accontentato la forte curiosità di tutti gli appassionati della serie. E infatti Netflix ha annunciato ufficialmente che Charithra Chandran si unirà al cast e interpreterà la principessa Nefertari Bibi nella seconda stagione di One Piece.

Al momento, il live-action di One Piece di Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita, ma Oda ha confermato che la nuova stagione adatterrà gli eventi principali degli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island. Il cast della prima stagione tornerà a ricoprire gli stessi ruoli e le nuove aggiunte al cast che si uniranno alla nuova stagione interpreteranno i seguenti personaggi

Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9 ,

, Camrus Johnson interpreterà Mr. 5 ,

, Jazzara Jaslyn sarà Miss Valentine ,

, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3 ,

, Clive Russell interpreterà Crocus ,

, Werner Coetser interpreterà Dorry ,

, Brendan Murray nel ruolo di Brogy ,

, Callum Kerr sarà Smoker ,

, Julia Rehwald interpreterà Tashigi ,

, Rob Colletti sarà Wapol

Ty Keogh nel ruolo di Dalton

La prima stagione della serie live-action One Piece è in streaming su Netflix e il servizio di streaming descrive la serie in questo modo: “Basato sulla serie manga più venduta in Giappone nella storia, di Eiichiro Oda, One Piece è un’avventura leggendaria diversa da qualsiasi altra. Monkey D. Rufy è un giovane avventuriero che ha sempre desiderato una vita di libertà. Rufy parte dal suo piccolo villaggio per intraprendere un pericoloso viaggio alla ricerca del leggendario tesoro leggendario, per diventare il Re dei Pirati. Ma per trovarlo, Rfy dovrà unire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave con cui salpare, esplorando ogni centimetro dei vasti mari blu, superando la Marina e tutti i pericolosi rivali che incontrerà“.

