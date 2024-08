Naruto: Masashi Kishimoto annuncia un potenziale nuovo manga

Masashi Kishimoto è uno dei mangaka giapponesi più amati e seguiti dai fan in ogni parte del mondo. Senza dubbi deve la sua fama e il suo successo a Naruto, il manga shonen che ha rappresentato Shueisha e la rivista Weekly Shonen Jump per oltre dieci anni nel corso della sua serializzazione insieme a Bleach e One Piece. Naruto si è concluso nel 2014, quindi sono passati 10 anni da quando l’ultimo capitolo del manga è stato pubblicato.

Nonostante ciò, il franchise non ha mai smesso di intrattenere i fan, che hanno modo di continuare a leggere le avventure sui ninja attraverso il manga sequel, Boruto. Quest’ultimo è supervisionato da Kishimoto, che si occupa principalmente della storia, mentre i disegni sono affidati a Ikemoto. Con il mangaka che lavora su una storia che vede Naruto in un ruolo più marginale per lasciare spazio alle nuove generazioni di ninja, recentemente è tornato a parlare in occasione dell’evento di Parigi. Kishimoto infatti, insieme a Ikemoto, si è recato per la prima volta in Europa e ha avuto di modo di parlare di alcune cose interessanti.

Una di queste è sicuramente l’aver anticipato quello che sembra essere un potenziale nuovo manga sul quale stare pensando di lavorare. Non ci sono informazioni ulteriori su questa incredibile anticipazione sul futuro di Kishimoto, ma ha confessato di essere alla ricerca di motivazione da amici e dalla sua famiglia per iniziare a lavorarci concretamente.

🚨 BREAKING: Naruto's Author "Masashi Kishimoto" has just teased a potential New Manga. The Author also elaborated by stating that he's in search of Motivation from friends and family to start working on it! pic.twitter.com/5pzH6NJsys — AniTsumi (Anime News) (@AniTsumi) August 25, 2024

Non è quindi sicuro o ufficiale che Kishimoto torni con una nuova serie manga, ma da questo si capisce che ha ancora voglia di tornare a mettersi in gioco. Ricordiamo anche che dopo Naruto, il mangaka è tornato con una nuova serie intitolata Samurai 8, un manga scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Akira Okubo. Tuttavia non ha avuto un percorso felice visto che è stato serializzato sul settimanale Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 2019 al 2020.

Per quanto riguarda Naruto, nonostante l’anime e il manga siano conclusi, ci sono nuovi progetti da non lasciarsi sfuggire. Stiamo parlando dei tanto attesi quattro episodi speciali dell’anime per i 25 anni dal debutto sul piccolo schermo e l’adattamento live-action di Lionsgarte.