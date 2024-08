Boruto: Two Blue Vortex: qual è il vero obiettivo di Boruto?

Boruto è tornato con la seconda parte del manga intitolata Two Blue Vortex, e questa riprende le vicende del figlio del Settimo Hokage e di Hinata con un salto temporale di tre anni. Mentre il manga prosegue, il futuro dell’anime rimane un mistero. Studio Pierrot infatti deve ancora confermare quando potrà tornare la serie shonen sul piccolo schermo. E mente tutti i fan aspettano di vedere il ritorno di Konoha sul piccolo schermo, il manga di Boruto: Two Blue Vortex continua a seguire Boruto Uzumaki e tutto quello che gli accade intorno. Sicuramente la vita del protagonista non è mai stata così difficile come lo è ora. Braccato sia dagli amici che dai nemici, il giovane ninja ha rivelato i suoi nuovi obiettivi su cui si concentra in questo coraggioso nuovo mondo.

Invece di concentrarsi sul presente, Two Blue Vortex coglie l’occasione per rivisitare il passato. Tra l’inizio della seconda parte e la fine di Naruto Next Generations, sono passati tre anni da quando Boruto ha iniziato a tenersi il più possibile al sicuro da un mondo che lo considerava il vero responsabile della morte dei suoi genitori. Nell’ultimo capitolo, Boruto si ritrova faccia a faccia con Kashin Koji, il clone di Jiraiya, che aiuta il figlio di Naruto a definire i nuovi obiettivi del protagonista per il futuro.

Parlando con Kashin Koji dei “Dieci Code”, ovvero gli esseri malvagi emersi dall’Albero Divino, Boruto afferma cosa spera di realizzare nel suo futuro. “Che si tratti di fermare un piano dell’Albero Divino o altro, non accetterò mai nessuna opzione che implichi l’uccisione di Kawaki, capito? Perché il mio obiettivo è far tornare il buonsenso al mio idiota fratello e ripristinare la famiglia Uzumaki. Qualunque cosa sia, il Dieci Code è sulla mia strada, questo è chiaro. Non perdere tempo a sprecare fiato. Lo farò! Finirò sia Code che Dieci Code!”

Dopo questo flashback, il manga riporta i lettori nel presente, che mostra Boruto in gravi difficoltà. Nonostante sia sopravvissuto ai suoi recenti combattimenti contro gli Alberi Divini, il figlio di Naruto è stato catturato da Kawaki. Il fratello di Boruto spera di ucciderlo per sradicare completamente gli Otsutsuki, a partire da Isshiki, confinato nel corpo del giovane ninja.

Fonte – Comicbook