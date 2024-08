Boruto: il manga spiega come Boruto sia diventato così potente

Boruto: Two Blue Vortex prosegue capitolo dopo capitolo con la lotta di Boruto contro il Popolo dell’Albero Divino, e il nuovo capitolo ha spiegato come Boruto Uzumaki sia riuscito a diventare così forte così in fretta. La prima parte del manga, Naruto Next Generations, si è conclusa con il giovane ninja biondo costretto a scappare dal Villaggio della Foglia. Così facendo ha potuto allenarsi il più possibile per tornare ad affrontare ed eliminare Kawaki e Code. La seconda parte del manga, che riprende tre anni dopo, ha rivelato diverse nuove e potenti abilità che Boruto ha saputo imparare in poco tempo.

Effettivamente il figlio di Naruto e Hinata ha dimostrato di aver appreso nuove tecniche durante il salto temporale. Ma, sorprendentemente, si è scoperto che è riuscito ad accedere ad un nuovo livello senza l’aiuto di Sasuke Uchiha. Nonostante Sasuke si sia offerto di aiutarlo durante il caos alla fine della prima serie, il nuovo capitolo disegnato da Ikemoto ha rivelato che Boruto è riuscito a raccogliere i suoi nuovi attacchi potenti grazie al sorprendente aiuto di Kashin Koji.

Il capitolo 13 di Two Blue Vortex aiuta a colmare alcuni vuoti del salto temporale, in quanto rivela che dopo la cattura di Sasuke e la sua trasformazione in un albero divino, Boruto stesso è rimasto senza alcun potenziale aiuto. È qui che Kashin lo contatta e gli spiega che ha sbloccato un nuovo Shinjutsu, la prescienza. Questa nuova abilità gli consente di vedere più futuri e Kashin si offre di aiutarlo in modo da evitare che si verifichino i peggiori futuri possibili.

Sebbene la sua abilità non confermi se uno dei diversi futuri accadrà, il sosia di Jiraiya fornirà informazioni preziose su come cambiare al meglio il futuro. Kashin spiega quindi che avrebbe rivelato le tecniche future che Boruto avrebbe padroneggiato negli anni a venire, accelerando così il ritmo del suo allenamento. Ed è per questo motivo che Boruto è diventato così forte in breve tempo, con tecniche come il nuovo Rasengan e altro ancora.

