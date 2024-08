Jujutsu Kaisen continua a sorprendere i fan con colpi di scena che tengono tutti col fiato sospeso. Uno degli sviluppi più attesi riguarda l’ultimo dito di Sukuna, il potentissimo spirito maledetto. Nell’ultimo capitolo, il manga ha finalmente rivelato dettagli cruciali sul destino di questo dito, che rappresenta un elemento chiave nella lotta tra il protagonista, Yuji Itadori, e Sukuna. La caccia ai frammenti di Sukuna è stata una delle trame portanti della serie e l’introduzione dell’ultimo dito apre nuove possibilità per l’evoluzione della storia.

L’importanza dell’ultimo dito di Sukuna

Fin dall’inizio della serie, il recupero dei venti dita di Sukuna è stato al centro della missione di Yuji Itadori. Ogni dito contiene una parte del potere di Sukuna, e con l’ingestione di ogni dito, Yuji si avvicina sempre di più a un confronto finale con il Re delle Maledizioni. L’ultimo dito rappresenta quindi non solo un momento cruciale per la trama, ma anche un simbolo dell’inevitabile scontro tra il bene e il male.

La rivelazione del destino dell’ultimo dito apre molte questioni: quale sarà il ruolo di Yuji una volta completata la raccolta? E soprattutto, cosa accadrà se Sukuna riuscirà a riacquistare tutto il suo potere? Le possibilità sono infinite e gli sviluppi futuri della trama potrebbero prendere direzioni inaspettate. Questo momento è particolarmente importante anche per gli altri personaggi della serie, che potrebbero essere coinvolti in modi nuovi e imprevisti nella lotta contro Sukuna.

Con l’avvicinarsi della conclusione della raccolta delle dita di Sukuna, Jujutsu Kaisen si prepara a entrare in una fase decisiva, dove ogni scelta dei personaggi avrà conseguenze profonde e irreversibili. I fan non vedono l’ora di scoprire come si evolverà questa epica battaglia e quale sarà il destino finale di Yuji e dei suoi alleati.

Fonte Comic Book